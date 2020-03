Az 50. Év sportolója gála díjazottjai, 16. rész: Marton Gergely

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év Sportolója gálánkat, ezért bemutatjuk díjazottjainkat. Ezúttal a Makói járásban az év reménységének megválasztott erőemelő, Marton Gergely (24) következik.

A tavalyi esztendő egyik legfontosabb eseménye volt a sportágban a szlovákiai erő­­emelő-világbajnokság, amelyen a makói MR Power Sportegyesület versenyzői na­­gyon jól szerepeltek. A klub fiatalja, Marton Gergely több kategóriában is indult, és RAW guggolásban a –90 kilogrammos súlycsoportban első, abszolút juniorban szintén első, RAW felhúzásban –90 kilogrammban ugyancsak világbajnok lett, míg utóbbi szakágban az abszolút negyedik helyet szerezte meg. A 2018-as sikerek – ekkor Egerben junior erőemelő-világbajnok lett – tehát 2019-ben is folytatódtak, sőt a tiszakécskei Európa-bajnoki cím felhúzásban a –100 kilogrammos súlycsoportban szintén az övé lett.

– Először csak az edzések mi­­att kezdtem el a súlyokat emelni, közben elolvastam Arnold Schwarzenegger könyvét is, és két évig testépítő jellegű munkát végeztem – mondta Marton Gergely. – Aztán az edzőm, Majoros Róbert révén eljutottam egy erőemelő versenyre, amely után a közös folytatás mellett döntöttünk. Innentől kezdve az étrendet, az edzéstervet ennek rendeltük alá, hiszen mivel súly­­csoportos sportág, itt is fi­­gyelni kell a kilókra. Olyan a felkészülés, hogy később akár elmehetek a testépítés irányába is. Az utóbbi két év igen jól sikerült, de az látszik, hogy egyre többen vagyunk, és így egyre erősebb a mezőny is. A MR Power SE-t is megalapítottuk, és most már nemcsak szülővárosomban, Makón, hanem Szegeden is vannak edzéseink, illetve házi fekvenyomó-bajnokságot is szerveztünk már.

Marton Gergely az idéntől már felnőtt versenyzőnek számít, hiszen betöltötte a 24. életévét – ez a korhatár a juniorok és a felnőttek között.

– A tanítványom rendkívül lelkiismeretesen edz. Céltudatos, motivált és motiválható versenyző – nyilatkozta róla Majoros Róbert, aki hamarosan az USA-ba repül, és részt vesz egy nyílt elitversenyen.