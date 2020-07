Az Albától igazolt a Szedeák

Két kerettaggal is hosszabbítottak.

A Naturtex-SZTE-Szedeák csapatában folytatja pályafutását Keller Iván. A 25 éves, 197 centi magas, 2-es és 3-as poszton bevethető játékos az Alba Fehérvár mezét cseréli a szegediek szerelésére.

– Elsősorban a több játéklehetőség miatt döntöttem a Szedeák mellett, valamint a klub már korábban is keresett engem. A magyar játékosok közül szinte mindenkit ismerek, Wirth Ádámmal is játszottam együtt az Universiade-válogatottban, Kerpel-Fronius Gazsival is 3×3-aztam közösen. Nem álltam le az edzésekkel az elmúlt időszakban, a 3×3-as válogatottal sokat készültem, de jutott idő a pihenésre is, Siófokon van egy nyaralónk, ahol több időt tölthettem. Egyelőre nehéz megmondani, milyen lesz a következő szezon, hiszen még nincsenek kész a keretek – mondta a klub honlapjának a Szedeák új játékosa.

A Szedeák az előző évi keret tagjai közül Kerpel-Fronius Balázzsal és Olasz Ádámmal is szerződést hosszabbított, mindketten a második idényüket kezdik a Tisza-parti együttesben.