Az édesapja és a bátyja után Szélpál Norbert is NB I-es labdarúgó lett

Édesapja és bátyja nyomdokai­ban jár a szegedi származású labdarúgó, Szélpál Norbert (23), aki idén igazolt Paksra, és az eddigi négy NB I-es bajnoki közül hármon már játszott is – kétszer kezdőként.

Szélpál László ifjúsági Európa-bajnok volt 1984-ben a Bicskei Bertalan vezette magyar utánpótlás-válogatottban, Sze­geden és Újpesten szerepelt az élvonalban, Szélpál Tamás Diósgyőrben és Nyíregyházán kapott szerepet az NB I-ben, és most itt a család legújabb élvonalbeli labdarúgója: Szélpál Norbert ugyan a Békéscsaba színeiben kapott öt perc lehetőséget még 2016 tavaszán az első osztályban, ám Pakson a legutóbbi három bajnokin egyaránt pályára lépett, sőt kétszer a kezdő tagja volt.

– Óriási ugrás az NB II után az NB I-ben játszani Magyarországon, és úgy érzem, a ritmust felvettem, de természetesen szeretnék még jobban teljesíteni. Gyorsan ment a beilleszkedés, azzal minden rendben volt. Csak magyar játékos van a csapatban, így még könnyebben alkalmazkodtam az új környezethez. Régebbi történet a paksi érdeklődés, hiszen két átigazolási időszakban is megpróbáltak megszerezni. Nyáron járt volna le a szerződésem Békéscsabán, de szerencsére fél évvel a lejárta előtt el tudtam igazolni Paksra – nyilatkozta Szélpál Norbert, aki a Tisza Volánban ismerkedett meg a futballal.

A 23 éves védő ugyan meghallgatta az édesapja és a bátyja tanácsait is, de saját döntése volt a váltás.

– Elmeséltem nekik a lehetőségeket, ők is egyetértettek, és támogattak benne. Vártam már ezt a lehetőséget, hiszen az az öt perc négy éve nem volt igazán jelentős idő az NB I-ben – nyilatkozta Szélpál Norbert, aki ugyanazon a poszton szerepel immár, mint édesapja. – Régen még támadó voltam, aztán egyre hátrébb kerültem. Voltam védekező középpályás, majd az NB II-ben Békéscsabán lettem belső védő, és ezen a poszton meg is ragadtam. Minden NB I-es csapat jó ugródeszka, de attól is függ, hogyan megy a játék. Most itt szeretnék úgy teljesíteni, ahogy elvárják tőlem.

A Paks az NB I tizedik helyén áll, az előnye öt pont a kieső pozícióban lévő 11. Zalaegerszeg előtt, viszont csak négy pontra van a hatodik Debrecentől.

– Egyértelműen a biztos bent maradás a cél Pakson, de nyilván lehet feljebb is kacsingatni. Három és fél évre írtam alá, miközben előzőleg három évről volt szó nyári érkezéssel. Ezen a ponton viszont hálás vagyok a csabai klubnak. Évek óta azért küzdöttem, hogy felfigyeljen rám egy NB I-es csapat, de a Békéscsaba annyira ragaszkodott hozzám, hogy sosem sikerült megegyezni a kérőkkel. Volt egy hosszabb sérülésem, az utolsó két hónapban nem játszottam, mégis összejött. Csak köszönet jár a csabai klubnak, szerettem ott lenni, de éreztem, hogy eljött az idő a váltásra – mondta Szélpál.