Az egészség most a fő siker

Cikksorozatunkban a Csongrád megyei úszókluboknál érdeklődünk az egyesületi munkáról, hiszen közeleg a nyári szezon, de egyelőre versenyek nélkül. Ezúttal a Hód Úszó SE kerül sorra.

Több Csongrád megyei úszó­klub is nagyon várta már az idei ifjúsági Európa-bajnokságot, de talán leginkább a Hód Úszó SE, hiszen a vásárhelyi egyesület kiemelkedő tehetsége, Ugrai Panna számára ez lett volna az első ilyen korosztályos kontinensviadal. A verseny a koronavírus-járvány mi­­att elmaradt.

– Ez a lehetőség nem tér vissza, egy fontos korosztályból ma­­rad ki nemzetközi szinten az első éve, ez mindenképp rossz hír volt számunkra, a görög ed­zőtábort is le kellett mondanunk – kezdte a beszélgetést a reménység trénere, Máté Hunor. – Később két remek hír is segített abban, hogy alkalmazkodjunk a helyzethez, hiszen a régióban elsőként nyitott ki a hódmezővá­sárhelyi uszoda, illetve Panna már a honi szövetség balatonfűzfői edzőtáborába is meghívást kapott. Így már jó ideje edzésben van tanítványom, kezdi is visszanyerni a járványügyi vészhelyzet előtti formáját – árulta el a szakember.

Most már tehát csak egy do­­log van hátra: az egyesület tűkön ülve várja, mikor lesz hi­­vatalos versenynaptára a magyar úszósportnak.

– Jó lenne mihamarabb tudni, hogy mire lehet ké­szül­­ni, célok, és ezzel együtt motiváció kell a gyerekeknek, akik egyébként remekül al­kalmazkodtak a helyzethez. Mindennap volt egy óra saját testsúlyos gyakorlatuk, és egy vagy másfél óra kardioedzés a kiírt programjukban. Nagyon örültek az edzések visszatérésének, amelyekhez megvannak a megfelelő uszodai sávjaink és időkeretünk is. Az a legfontosabb, hogy mindenki egészséges maradt az elmúlt hónapokban, én ezt is sikernek élem meg – zárta a beszélgetést Máté Hunor.