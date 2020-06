Az egyetlen olimpiai bajnok végzett az élen

Meccsmentes időszakot élünk a sportban, Van idő nosztalgiázni, éppen ezért lapunk a kézilabdások top 25-je, a szegedi teke top 10-es listája és a Szedeák legjobb húsz játékosa után most a szentesi női vízilabda legjobbjait összegezte.

Olyan időszakot élünk, amikor egyre több helyen jelennek meg álomcsapatok, kik voltak a sportág vagy éppen egy adott klub legjobbjai. A Délmagyarország sportrovata is gondolt egy merészet, minden héten az általunk megválasztott toplistával jelentkezünk.

Az első részben Csongrád megye legnépszerűbb klubjával, a MOL-PICK Szegeddel foglalkoztunk, és összeállítottuk a top 25-ös listát, majd a szegedi férfiteke legjobb 10 játékosával jelentkeztünk. Legutóbb pedig a Szedeák férfikosárlabda-csapatának legjobb 20 játékosát vettük górcső alá.

Sorozatunk negyedik részében a Szentesi Vízilabda Klub 37 éve alapított női szakosztályával foglalkozunk, a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapatának top 14-es listáját állítottuk össze. Fényes múlt áll a női szakosztály mögött, amely jelenleg az utánpótlására támaszkodik, Matajsz Márk vezetőedzővel hétfőn indították felkészülésüket.

Tizenegyszeres magyar bajnok a Hungerit-Szentes, legutóbb 2014-ben került arany­érem a Kurca-parti lányok nyakába. A klub női szakága dr. Tóth Gyulával élte legfényesebb aranykorát, a legendás trénerrel magyar bajnoki címeket szereztek és kupasikereket arattak, valamint 1993-ban megnyerték a BEK-et, a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, a kontinens legértékesebb klubtrófeáját.

A lista összeállításánál az volt a feltételünk, hogy olyanok szerepeljenek rajta, akik legalább két idényben játszottak a Hungerit-Szentesi VK-ban. Kétség sem férhetett ahhoz, hogy listánk élén Tóth Noémi áll majd. A korábbi világklasszis pólós, az olasz és a magyar válogatottal is nyert Európa-bajnokságot, világbajnoki arany került éremkollekciójába a magyar csapattal 1994-ben, míg az olimpiát már az olasz nemzeti együttessel nyerte meg 2004-ben Athénban, így ő az egyetlen magyar (és szentesi) származású női vízilabdázó, aki felállhatott a dobogó legtetejére az ötkarikás játékokon. Klubszinten is impozáns eredménysorral büszkélkedhet első helyezettünk, hiszen a Kurca-parti gárdával tízszeres magyar bajnoknak mondhatja magát, de Olaszországban is kétszer aranyérmes lett. Listánkon testvére, Gabriella is megtalálható, aki hozzá hasonlóan tagja volt a BEK-győztes csapatnak, de világ- és Európa-bajnok is.

A dobogó második fokára Szremkó Krisztinát tettük, aki a Hungerit-Szentesből utazhatott olimpiára, míg a harmadik pozícióban egy máig aktív játékos, a holland Sabrina Van der Sloot található. Napjainkban is a közvetlen elithez tartozik, 2014-ben óriási részt vállalt abból, hogy Tóth László vezetőedző együttese megnyerje a bajnokságot.

Listánk megnyert címekben bővelkedik, világ- vagy Európa-bajnoki címe szinte majdnem mindenkinek van, ahogyan magyar bajnoki aranya is. Az elmúlt évek klasszisai közül pedig a legelőkelőbb helyet Brávik Fruzsina kapta, de a válogatottba Szentesről eljutott Győri Eszter ugyanúgy ott van a legjobb 14-ben, mint ahogy a klubhoz hűséges Hevesi Anita is.

