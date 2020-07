Az egykori szegedi támadó 26 éve él Ausztria fővárosában

A szegedi Puskás István (48) 1994-ben igazolt Szegedről Békéscsabára, ám ott csak egy hónapot töltött, mert három kupameccs után leigazolta az osztrák Rapid Wien. Azóta ott él feleségével és három gyermekével.

1994. június 6-án lejátszotta utolsó bajnoki mérkőzését az akkor az NB II keleti csoportjából kieső Szeged FC-nél, július 2-án pedig már a Békéscsaba színeiben Intertotó-kupa-mérkőzésen szerepelt Svájcban. A Sion elleni 7–2-es sikerből két góllal vette ki a részét, aztán az osztrák Rapid Wien ellen 3–0-ra megnyert meccsen megint kétszer volt eredményes, és ugyan a Dynamo Dresden otthonában elért 3–2-es csabai győzelem alkalmával nem lőtt gólt, ám az addigi két találkozó alapján a Rapid Wien leigazolta.

A sokszoros utánpótlás-válogatott, szegedi Puskás István (48) nem játszott bajnokit a Békéscsaba színeiben, amelynél összesen egy hónapot töltött el. Ekkor 23 éves volt, és ez az átigazolás meghatározta az élete hátralévő részét, azóta, immár 26. éve Ausztria fővárosában él.

– A Rapidban eltöltött egy év után a Mödlingben, a Wiener SC-ben, a Viennában, majd alacsonyabb osztályú csapatokban, így például a Ritzingben, az SV Donauban, a Simmeringben, a Mannsdorfban szerepeltem, majd tíz évvel ezelőtt hagytam abba a játékot az ötödik ligás Triesterben – mondta Puskás István. – Később még futballoztam a bécsi szeniorligában, ahol sikerült egy bajnoki címet is szereznem. Azóta kiszálltam a labdarúgásból, és ugyan voltam utánpótlásedző, megvan hozzá a B licencem is, illetve felnőttekkel is dolgoztam, de valahogy nem igazán szerettem, ha irányítottak. Legalább most többet lehetek itthon a három gyermekemmel, és visszaadhatok valamit abból, amit aktív labdarúgóként értem tett a családom.

Puskás Istvánnak két lánya (egy 23 és egy 9 éves) van, köztük pedig egy 18 éves fia, aki szintén belekóstolt a futballba.

– A fiam klímatechnikusnak tanul, emellett minden edzésen, meccsen ott van a negyedik ligás SR Donaufeld csapatának ifjúsági korosztályánál. Még két éve van hátra az iskolából, és ugyan szereti a futballt, de nem hiszem, hogy befut majd olyan karriert, mint én – nyilatkozta Puskás István.

– Megtaláltuk a számításunkat Bécsben, amelynek 22. kerületében, Donaustadtban élünk, én egy szövetkezetnél vagyok foglalkoztatva például az árubeszerzés területén. A 23 éves lányom szeretne egy önálló kozmetikai vállalkozást elindítani, a feleségem az egyik kórház pszichiátriáján dolgozik, a fiamról beszéltem már, míg a legkisebb, a 9 éves lány révén megint egy kicsit fiatalabb lettem.

– Követem a szegedi híreket, hiszen ott élnek a szüleim, a feleségem családja, és a bátyámék is, de ritkán jutok haza. Amikor legutóbb otthon voltam, szerettem volna kimenni az új stadionba, de végül nem jött össze – mondta a korábbi támadó. – Hallom, a régi stadion már nincs meg, fáj is a szívem érte. Figyelem a híreket, és nagyon megérintenek, amikor olyanokról hallom, hogy elhunytak, akikkel még én is együtt futballoztam. Ilyen Kun Lajos, Takács Józsi, vagy az edző, Szalai István halála – nagyon megrendítettek. De így hatott rám a vízilabdázó Benedek Tibor elvesztése is: amikor a strandon játszottunk, mindig én voltam Benedek.