Az egység lehet a Bordány ereje

Pozitív mérleggel várhatja a szezon második felét a megyei I. osztályban a Foliaplast-Bordány SK, amely a tervek szerint nem változtatna a keretén: éppen ebben az összeszokottságban bíznak a csapatnál a továbbiakat illetően.

Bár az utolsó négy mérkőzésén nem tudott nyerni a Foliaplast-Bordány SK a Csongrád megyei I. osztályban, a csapat korábban megalapozta a kedvező őszi idényt. Hozzátartozik, a félév végén a SZVSE-vel és a HFC-vel is játszott a csapat, de a bordányiak így is pozitív mérleggel, az ötödik helyről várhatják a tavaszi folytatást. A csapat edzőjének mindössze egy mérkőzés miatt van hiányérzete: a bajnoki címért küzdő trió elleni mérkőzéseket leszámítva bravúrokat is hozott a Bordány, amely így elégedett lehet az első félévben mutatottakkal.

– A tizenkilenc megszerzett pontot jónak tartom. Talán egyedül a dorozsmai mérkőzés volt az, amit meg kellett volna nyernünk, de nem sikerült. A Tiszasziget tavaly előttünk végzett, tőlük ugyan vereséget szenvedtünk, de az Algyőt 5-0-ra vertük, a jó erőkből álló Mórahalmot idegenben győztük le 3-0-ra. Az első három helyezett elleni vereségeink be voltak kalkulálva. Az egyik legjobb játékosunkra, Mihalkó Mátéra nem számíthattunk az ősz második felében, ennek ellenére is jó félévet zártunk. Reméljük, ő is csatlakozik hozzánk, és tavasszal folytatjuk azt a csapatjátékot, amit szeretnénk játszani – értékelt Tóth János , a Bordány edzője.

A keret tagjainak január 21-én ér véget a téli pihenő, a felkészülési programot pedig majd edzőmeccsek színesítik. Egyelőre négy mérkőzés biztos, február 22-én játszanának még egy mérkőzést a bordányiak, ám egyelőre az ellenfél nem ismert. A keretben nem várható változás, egyelőre sem távozó, sem érkező nincs a csapatnál, és ez a tervek szerint így is maradna: így éppen ez az állandóság, összeszokottság lehet az egyik erőssége a Bordánynak tavasszal.

–Ez már a második év, amikor együtt dolgozhatok a csapattal, a játékosokkal való kapcsolat pedig egyre erősebb, erre alapozhatunk majd tavasszal is – zárta Tóth János.

A Foliaplast-Bordány SK edzőmérkőzései, február 1., szombat, Hódmezővásárhelyi FC–Bordány. Február 8., szombat, Kiskundorozsma–Bordány. Február 16., vasárnap, Mórahalom–Bordány. Február 29., szombat, SZVSE–Bordány.