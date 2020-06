A Vác után a Mezőkövesd sem vállalja az indulást a férfi kézilabda NB I-ben. A hódmezővásárhelyi születésű Buday Dániel vezetőedző és játékosai már a két hét múlva kezdődő alapozásra készültek, végül a csapat tagjainak döntő többsége most új gárdát keres.

A koronavírus-járvány miatt fél­­beszakadt csonka szezonban a pályán biztosította helyét a Mezőkövesdi KC a férfi kézilabda NB I-ben az utolsó bennmaradó pozícióban a tabellán. A klub leadta a nevezést az első osztályra, végül közleményt ad­­tak ki, hogy visszalépnek az NB I/B-be.

– Támogatóink között a legnagyobb részt városunk önkormányzata vállalja. A mindenki által ismert koronavírus okozta helyzet azonban átírta a számításainkat: a Mezőkövesd Város Önkormányzata által megítélt 36 millió forintos támogatás klubunk részére a vírushelyzet miatt átütemezésre került. Kifizetése az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek megfelelően történhet meg. A vá­­rosvezetéssel megtörtént az egyeztetés, a támogatás kifizetését sajnos bizonytalan ideig nem tudják beütemezni. Ennek fényében a klub vezetése azt a döntést hozta, hogy visszalép az NB I küzdelmeitől, és kezde­ményeztük NB I/B osztályba va­­ló visszasorolásunkat – áll a mezőkövesdi klub közleményében.

A 2018–2019-es idény és az NB I-es tagságuk utolsó kezdete óta a Mezőkövesdi KC vezetőedzője a Pick Szeged egy­­kori magyar válogatott já­tékosa, Buday Dániel volt. A visszalépés után ő is a távozás mellett döntött.

– Váratlanul ért bennünket a klub döntése – árulta el lapunknak Buday Dániel.

– Megegyeztünk a játékosokkal, két hét múlva már kezdődött volna az alapozás, most viszont nehéz helyzetbe kerültek azok, akik itt tervezték a jövőjüket, többek között én is, de el kellett fogadnunk. Mint mindig, most is az élet a legnagyobb rendező – folytatta.

A 2020–2021-es idényben komoly célokkal szerette volna folyatni a matyóföldieknél a munkát a 39 éves szakember.

– Jól éreztem magam itt, a klub is rendezetten működött. Folytatni szerettem volna az NB I-es munkát, hiszen fiatal játékosokkal építkeztünk, öt légiós helyett csak három volt a csapatunkban. Sokkhatásként ért bennünket a hír, hiszen beneveztünk az első osztályra, vártuk a felkészülést, az idénykezdetet, a középmezőnyt céloztuk volna meg – mesélte Buday.

A következő szezon közeled­tével egyre kisebb mozgástere van a vezetőedzőnek és a játékosoknak új állomáshelyet ta­­lálni. Buday Dániel elárulta, olyan lehetőségek érdeklik, amelyek némiképp hasonlítanak a mezőkövesdihez, vagyis konkrét célokért lehet dolgozni napról napra.

A férfi kézilabda NB I összetétele a napokban kialakul, pénteken pedig a Magyar Kézilabda-szövetség megtartja az idény sorsolását a férfi és női szakágban egyaránt.