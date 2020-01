Az elmúlt évek sikerei után idén visszafogottabb célokért harcol a baksi futballcsapat

Az elmúlt szezonok után kissé meglepő az, ahogy a Baks szerepel a megyei II. osztályban, azonban a csapatnál nem esnek pánikba. A problémára reményeik szerint hamarosan megoldást találnak, tavaszra pedig a biztos bentmaradást tűzték ki.

A középmezőny alján telelhet a Baks, amely 15 pontot szerzett az őszi szezon folyamán: bár a tavalyi negyediktől előzetesen többet várhattunk, az idei gyengébb szereplés okát pontosan tudják a csapatnál.

– Felülteljesítettünk az el­­múlt években, de hosszú távon kijön az, hogy mi nem tudunk edzeni – kezdte Tóth Csaba, a Baks játékos-edzője. – Olyan meccseket rontottunk el, amiket megnyerhettünk volna, de az edzések hiánya miatt elveszítettük. Sajnos a közeljövőben ez nem változhat, hiszen nálunk mindenki dolgozik, és a munka miatt csak 18 óra után tudnánk edzeni, villanyvilágítás vi­­szont nincs a pályánkon – sorolta Tóth Csaba. Hozzátette, van egy nyertes TAO-pályázatuk a vi­­lágítás kiépítésére, így reményeik szerint nem olyan távoli jövőben orvosolhatják majd ezt a problémát.

Ebből az okból kifolyólag klasszikus téli felkészülésről nem is beszélhetünk a baksiak esetében, akik számára két-három edzőmérkőzés jelenti majd a felkészülést a tavaszi szezonra. Terveik szerint a Mindszenttel gyakorolnának a tél során, és szeretnének ezen túl is edzőmérkőzést vívni. A csapat keretében várható változás, mindenképpen szeretnének erősíteni Bakson, már csak a létszám bővítése miatt is, de egyelőre nem csaptak egymás tenyerébe a felek.

– A képességekkel nincs baj nálunk, azok alapján előrébb állhatnánk. Magasabb osztályban is játszottam, megtapasztaltam, miről van szó: ha valaki nem jár edzésre, az egy idő után látszódik. Megnyertük a megyehármat, majd tavaly a negyedik helyen végeztünk, a megyei II. osztályban pedig ez már látszódik, hogy ki az, aki rendszeresen edz és ki az, aki nem. Nálunk jó pár harminc éven felüli játékos van, tudjuk, hogy nem a mi jövőnket jelenti már a baksi foci, hanem azokét a húszéves srácokét, akik baksi születésűek és itt is játszanak. Miattuk is fontos lenne, hogy megépüljön a világítás – tette hozzá Tóth Csaba.

A tavaszi tervekről el­mond­­ta, elsősorban a biztos bennmaradásra törekednek az idény második felében.