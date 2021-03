Az első lépésen túl van

Két nap hiányzott a visszatéréséhez, mielőtt újra megsérült Wirth Ádám. A keresztszalag-szakadásból felépült kosarast múlt héten újra megműtötték, így újabb hosszú kihagyás vár rá, de egyben ez esélyt kínál számára egy régi terve megvalósításához.

– Bár sokáig kérdéses volt, hol és hogyan műtenek, de végül sikerült a beavatkozás, már az első kontrollon is túl vagyok – kezdte Wirth Ádám, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa, aki sérülése után úgy tűnt, a december 27-i, Jászberény elleni meccsen már visszatér, ám két nappal korábban, december 25-én újra megsérült, ugyanaz a keresztszalagja.– Szrecsko Szekuloviccsal már megbeszéltük, hogy pá­lyára lépek azon a meccsen. Az nem volt kérdés, hogy újra meg kell műteni, az viszont igen, hogy hol és hogyan. Ebbe a koronavírus is beleszólt, így végül magánúton műtöttek meg, most egy más technikával. Az első négy hétben csak pihenés, hetente kell kontrollra járnom. Ennél a technikánál egy kicsit rövidebb lehet a felépülési idő, de fél év így is minimum – tette hozzá Wirth Ádám.

Elmondta azt is, régóta gondolkozik az edzői képzés elvégzésén, ez a helyzet pedig most megteremtette az alkalmat arra, hogy belevágjon. Pihenés és tanulás – ezekkel telnek a mindennapjai.

– Valamilyen szinten mindig is érdekelt az edzői képzés, most pedig van rá időm, főleg így, hogy a vírus miatt online zajlik az oktatás. Fizikálisan és pszichésen is rossz, ami történt, és lesznek még kemény időszakok, de most örülök, hogy megvan a műtét. Ezzel lezárult egy másfél hónapos időszak, ahhoz képest ez sokkal jobb helyzet. Rengeteg kérdőjel van a jövővel kapcsolatban, de az első lépés legalább megvan – zárta Wirth Ádám.

Kedden sorsolnak Március 23-án a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elkészíti a magyar kupa nyolcas döntőjének párosításait. A 11 órakor kezdődő sorsolást a szövetség YouTube-csatornáján élőben lehet majd követni. Az áp­rilis 7-én kezdődő tornát a budapesti Ludovika Arénában rendezik meg, két nappal később az elődöntőket, majd április 11-én a helyosztókat bonyolítják le. A résztvevő nyolc csapat: Falco Szombathely, Szolnoki Olajbányász, DEAC, Naturtex-SZTE-Szedeák, Alba Fehérvár, Körmend, Paks, Pécs.