Az EYOF után az Eb-re hajt Pető Bence

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év Sportolója gálánkat, ezért mindennap bemutatunk egy-egy díjazottat. Ötödikként új elismerésünk, az Év Reménysége csongrádi díjazottja, Pető Bence, a Csongrádi Poseidon Úszó Egyesület versenyzője kerül sorra.

Történelmi úszósiker született tavaly: a Csongrádi Poseidon Úszó Egyesület színeiben Pető Bence 100 méter pillangón ezüstérmes lett a serdülő ob-n. A tehetség elsőként képviselhette a csongrádi egyesületet nemzetközi viadalon, Fábián Vince tanítványa ugyanis ezzel az eredménnyel kvalifikálta ma­­gát a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra, vagyis az EYOF-ra, ahol az ideje alapján dobogós is lehetett volna, de a válogatási elvek miatt a fináléban sajnos nem szerepelhetett.

Teljesítményével kiérdemel­­te a CE Glass által készített Év Reménysége – Csongrád trófeát. Tavalyi eredményeihez a diákolimpián aratott sikerek kulcsfontosságúak voltak.

– Nehezen indult az év, nem ment annyira az edzés, de a diákolimpián két számban is nyertem, és megkaptam a legeredményesebb versenyző címet is, ami lendületet adott – árulta el Pető Bence.

– Az országos bajnokságon a tervezett idő és az érem is összejött, ami után sokkal többet és keményebben edzettünk. Az EYOF nagy élmény volt, a váltóval elért hatodik helyre is büszke vagyok, és az éremszerzés is majdnem összejött – értékelt a csongrádi tehetség.

Pető Bence nemzetközi szinten ősszel is az elitben maradt: az évzáró győri viadalon sikerült javítania addigi idején, így 50 méter pillangón a korosztályos eu­­rópai ranglistán az előkelő hatodik helyen áll, 100 méter pillangón pedig a tizedik pozíciót foglalja el.

– Most újra nagyon komoly lett az edzésadag, hiszen a márciusi felnőtt országos bajnokságon szintidőt szeretnék úszni a junior Európa-bajnok­sághoz. Nagy dolog lenne szá­­momra, ha ott lehetnék a skó­­ciai kontinensviadalon. A magyar mezőnyben Kós Hubert a legkomolyabb ellenfelem, az ő szereplése is motivál – mondta Pető, majd a távlati terveiről elárulta: 2021-ben a junior világbajnokság dobogóját célozná meg, 2024-ben és 2028-ban pedig az olimpiai kvalifikáció lesz fókuszban.