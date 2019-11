Az idei utolsó fordulókat rendezik a megyei labdarúgó-bajnokságokban

Szombaton és vasárnap a megyei I. osztályban már nem rendeznek mérkőzéseket, a többi Csongrád megyei labdarúgó-bajnokságban pedig az utolsó 2019-es fordulókat rendezik. Folytatás február végén, ám addig még több érdekességet is tartogat az utolsó forduló a megyekettőben és a megyenégyben is.

Az utolsó fordulót rendezik a Csongrád megyei labdarúgó-bajnokságokban az előttünk álló hétvégén. A hétvége legnagyobb érdekessége, hogy eldőlhet az őszi bajnoki cím a megyei II. osztályban: az utolsó meccset egyaránt 40-40 ponttal várja az Apátfalva és a Deszk is, és mindkét együttes hasonló mérkőzés előtt áll.Az újonc Mártély akár a dobogóra is felléphet, de ehhez szükség lenne arra is, hogy a HFC II. kikapjon a Baks otthonában. Ami pedig az alsóbb régiót illeti, az már biztos, hogy a St. Mihály kiesőhelyen tölti a telet, az viszont még nem dőlt el, hogy ezt az utolsó, vagy az utolsó előtti helyen teszi.

A megyeháromban már eldőlt, hogy a Bordány II. áll majd az első helyen az ünnepek alatt, viszont mögötte nagy a tülekedés, a negyedik és a tizedik csapatot is csak négy pont választja el egymástól.

A megyenégy Tisza-Maros csoportjában hasonló a helyzet, a Pitvaros legutóbbi vereségével is biztosan első marad, bármi is történjék a hétvégén. A MUFC, a Szőreg, a Károlyi DSE és az Eperjes-Fábiánsebestyén II. viszont még egymás között leoszthatja a dobogós helyeket, ezt illetően a makóiak állnak a legjobban, akik nyerhetőnek tűnő meccs előtt is állnak.

A Homokháti csoportban az első négy helyezett egymás ellen játszik, és még az első hely is kérdéses: a Sándorfalva II. a Kiskundorozsma, a Pusztamérges pedig a Csongrád II. ellen játszik, és még a gólkülönbség sem lesz mindegy, hiszen jelenleg a sándorfalviaknak egyel jobb a vonatkozó mutatójuk.

A hétvége megyei futballprogramja:

Megyei II. osztály, szombat, 13 óra: ContiTech–Apátfalva-Csanytelek, Mártély–FK 1899 Szeged, Baks–Hódmezővásárhelyi FC II., Mindszent–Deszk, Tömörkény–Üllés, Makó II.–St. Mihály-Szélmalom, Csengele–SZVSE II. Vasárnap, 13 óra: Sándorfalva–Balástya.

Megyei III. osztály, szombat, 13 óra: Kistelek–Folia-plast-Bordány II., Újszentiván–Öttömös, Szentesi Kinizsi II.–Zákányszék, Dóc–Földeák, Gyálarét–Szegedi Pázsit SE, Kiszombor–Csanádpalota. Vasárnap, 13 óra: Nagymágocs–Szegvár, Fábiánsebestyén–Ruzsa.

Megyei IV. osztály, Tisza-Maros csoport, szombat, 13.30: Kübekháza–Maros-menti UFC, Károlyi DSE–Eperjes-Fábiánsebestyén II. Vasárnap, 13.30: Kecskés–Móravárosi Kinizsi, Pitvaros–Nagylak, Szőreg–Maroslele. Megyei IV. osztály, Homokháti csoport, szombat, 13 óra: Csongrád-Kunság Aszfalt II.–Pusztamérges, Sándorfalva II.–Kiskundorozsma II. Vasárnap, 13 óra: Ásotthalom–Csanytelek II., Tömörkény II.–UTC II., Domaszék–Ópusztaszer. A Szatymaz szabadnapos.