Az Orosháza ellen gyakorolnak

Újabb edzőmeccs vár a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatára ma 17 órától. Az Orosháza érkezik az újszegedi sportcsarnokba, a szurkolók most sem mehetnek be, de jó hír, hogy a Sport1 Televízió élőben közvetíti a találkozót.

A koronavírus-járvány miatt idő előtt befejezett 2019–2020-as szezont követően 154 meccsmentes nap után fogadta szerda este a MOL-PICK Szeged férfi ké­­zilabdacsapata felkészülési mérkőzésen a Dabast. Védelmé­nek, valamint Mikler Roland ka­­pusnak köszönhetően imponálóan kezdte az első játékrészt a Szeged, végül magabiztos, 38–25-ös sikert aratott.

– Nehéz elemezni a Dabas elleni mérkőzést – emlékezett vissza Juan Carlos Pastor ve­­zetőedző.

– Sok játékosunk hiányzott, másrészt pedig ha­­­­mar nagy előnyt szereztünk. Nehéz lett volna ebből a meccs­ből többet kihozni. A teljesítménnyel és a hozzáállással elégedett vagyok. Nagyon élveztem, hogy újra meccset játszhattunk. Mondtam is a já­tékosoknak, hogy számomra ez az öt hónapos szünet olyan volt, mintha börtönbe zártak volna. Ami a ritmust illeti, van még hova fejlődnünk. Védeke­zésben és támadásban is többet kell kommunikálnunk – beszélt a tapasztalatokról.

Éppen az Orosháza otthonában kezdi meg szereplését az NB I.-ben a Szeged, amelyet ma még tét nélkül látnak vendégül 17 órától. Ezt a találkozót is zárt kapuk mögött rendezik, azonban a Sport1 Tv élő közvetítésének köszönhetően egyetlen Tisza-parti szurkoló sem marad le az összecsapásról.

– A mai edzőmeccsen azt szeretném látni, amit a Dabas ellen az első negyedórában pro­­dukált a csapat. Remélem, hogy az Orosháza ellen hosszabb ideig is képesek leszünk ilyen teljesítményre – tekintett a közeljövőbe pozitívan Juan Carlos Pastor.

Az orosháziak már öt gyakorlómeccsen túl vannak. Játékoskeretük átalakult, Zubai Szabolcs és Herjeczki Balázs visszavonult, de Ambrus József és Teimuraz Orjonikidze is tá­vozott tőlük. Lászlai Szabolcs visszatért, valamint három külföldi játékossal erősítették meg keretüket. A Dabas ellen döntetlennel kezdtek, ahogyan az Eger ellen is ikszeltek, a Ceglédet pedig legyőzték. A BFKA Veszprém U22-es együttese e­­llen kétszer is gyakoroltak az elmúlt héten, de mindkétszer vereséget szenvedtek a viharsarkiak az NB I/B-s fiataloktól. Először 32–31-re, majd 29–24-re.