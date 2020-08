Az országban elsőként Szegeden hoztak létre kerekesszékes kézilabda sportegyesületet

Létrejött Magyarország első kerekesszékes kézilabda-­együttese, a Szegedi Kerekes­székes Kézilabda Sportegyesület, amelynek elnöke az 1996-os magyar bajnok Pick Szeged csapatkapitánya és kapusa, Fekete Róbert, míg alelnöke a magyar kerekesszékes kézilabda-válogatott oszlopos tagja, Fekete Szabolcs.

Együttműködési szerződést kötött a Szegedi Kerekesszékes Kézilabda Sportegyesület és a Magyar Kézilabda-szövetség Parasport albizottsága, aminek köszönhetően a Tisza-parti csapathoz gyakorló kerekes­székeket helyeztek ki, valamint a két szervezet segíti egymás munkáját, hogy népszerűsítsék a sportágat.

– Egy olyan sportközösség létrehozása szerepel a terveink között, ahova szívesen csatlakozik bárki, örömmel sportol velünk – árulta el lapunknak Fekete Szabolcs, a Szegedi Kerekesszékes Kézilabda Sportegyesület alelnöke. – Ha lesz, akkor pedig a magyar bajnokságban is részt vennénk. De az alap célkitűzésünk, hogy szeretnénk minden olyan mozgásában korlátozott személyt edzésünkre lecsábítani, aki szeretne sportolni és egy jó társasághoz tartozni – ismertette a céljaikat.

2018 őszén egy FTC–MOL-PICK Szeged bajnoki mérkőzés előtt játszották Magyaror­szágon az első nyilvános ke­­rekesszékes kézilabda bemutatómérkőzést, 2020. március 14-én pedig az MOL-PICK Szeged–Orosháza összecsapás előtt az újszegedi sportcsarnokban is bemutatkozott volna a válogatott két sora, azonban ez a meccs a koronavírus-járvány miatt elmaradt. A magyar kerekesszékes nemzeti csapat eddigi legnagyobb sikerét a 2019 decemberében a horvát fővárosban, Zágrábban megrendezett Európa-bajnokságon érte el, ahol a harmadik helyen végzett.

– Jelenleg tizenegy igazolt játékosunk van, közülük he­­ten válogatott kerettagok. El­­nökünk Fekete Róbert, aki a kerekesszékes válogatott szakmai munkájában is részt vesz, én pedig az alelnök vagyok, de játszom is. Vezetőedzőnek a Pick Szeged utánpótlásából ismert Kis Márkot szeretnénk megnyerni, aki már most se­­gíti az egyesület szakmai mun­­káját. Egyesületünket már­cius 16-án jegyezték be, de a járványhelyzet miatt először július közepén edzhettünk. Idén szeptemberben tervezünk egy bemutató-toborzó nyílt na­­pot, ahova várunk minden érdeklődőt, aki szeretné kipróbálni a játékot, illetve várjuk azokat is, akik szívesen támogatnának bennünket. Sajnos kevés a teljesen akadálymentesített tornaterem Szegeden, így a tréningek szervezését ez is megnehezíti – zárta a beszélgetést Fekete Szabolcs.