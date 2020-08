Az OSC otthonában kezd a Szeged

Elindulnak a bajnoki küzdelmek, szombaton 19 órakor az OSC otthonában indul a férfi vízilabda OB I. a Szegedi Vízilabda Egylet számára. A szeptemberre halasztott magyar kupa-helyosztón a Tisza-partiak a Metalcom Szentessel a 9. helyért játszanak majd.

Szerda este közölték a szegediek, hogy egy játékosuk tünetmentes, de pozitív koronavírustesztet produkált, így karanténba került, a csapat viszont az ÁNTSZ-protokollt betartva edzhet tovább.

– A történtek annyiban írták át a heti programunkat, hogy egy nagyon fontos játékosunk két hétre kiesett, másrészt ameddig nem derült ki, hogy miként folytathatjuk a munkát, addig mindenki otthon várta a fejleményeket, nem edzettünk – árulta el lapunknak Szabó Zoltán, a Szegedi VE vezetőedzője.

A szegediek csúcsformájukat szeptember közepére, a KSI elleni találkozóra időzítik, ugyanis az első három fordulóban idegenben az OSC és a címvédő Ferencváros, otthon pedig a Vasas lesz az ellenfél.

– Érdemben a KSI elleni meccsre készülünk, ezen a héten az OSC nem is került előtérbe, állóképességet javító gyakorlatokat végeztünk. A fővárosiak elleni találkozó kiválóan szolgálhatja a felkészülésünket azokra a mérkőzésekre, amelyeket meg akarunk és tudunk nyerni. Jó hír, hogy felépült és visszatér kulcsjátékosunk, Sánta Dániel. Eddig még teljes csapattal nem tudtunk kiállni sajnos, most sem tudunk, így titkoljuk az ellenfelek és magunk előtt is egyelőre, hogy valójában mire lehetünk képesek a bajnokságban – jegyezte meg szarkasztikusan Szabó Zoltán.