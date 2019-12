Az rövidpályás úszó ob második fele is parádés eredményeket hozott

A kaposvári rövidpályás úszó országos bajnokság harmadik és negyedik napja is remekül sikerült a Csongrád megyei egyesületek számára: további egy bajnoki cím, három ezüst­érem, két bronzmedál és három korosztályos csúcs régiónk mérlege.

Az első két nap összefoglalójá­ban is sorra írtunk az érmes, A döntős helyezésekről, illetve a korosztályos csúcsokról, és most, a harmadik és negyedik nap összefoglalójában sincs másként. A kaposvári rövidpályás úszó országos bajnokságon a Haász SZUE, a NICS-HSÚVC és a Hód Úszó SE képviselte Csongrád megyét, nem akármi­lyen eredményekkel: a bajnokság második felében egy bajnoki cím, három ezüstérem, két bronzmedál és három korosztályos csúcs régiónk mérlege.

A bajnoki cím Szilágyi Csabához köthető, a NICS-HSÚVC sportolója 100 után 50 méter mellen is legyőzhetetlen volt, ez pedig már nem az első duplázása az országos bajnok­ságokon. Kivette a részét a vá­­­­sárhelyi egyesület másik szép sikeréből is, hiszen az ezüstérmes mix 4×100 méteres vegyesváltó tagja volt, a kvartettet Petrovics Péter, Hornyák Annamária és Szőke Zita egészítette ki. Utóbbi tehetséget idén díjaztuk az „Év reménysége” el­­ismeréssel, és egyéniben is bi­­zonyított, hiszen 200 méter gyorson 7., 100 méter gyorson pedig 6. helyezést ért el, ahogy Petrovics Péter is 6. lett 200 méter háton. Klubtársuk, Lakatos Krisztián épphogy lemaradt a dobogóról 50 méter mellen.

A Haász SZUE is folytatta remeklését, a szegedi klub női 4×100 méteres gyorsváltója Fá­­­­bián Fanni, Fábián Bettina, Pádár Nikolett és Vas Luca ré­­vén ezüstérmes lett. Az ob második felében két bronzérmet is szereztek Gellért Gábor tanítványai: Vas Luca 1500 mé­­ter gyorson, Fábián Fanni pedig új korosztályos magyar csúccsal 200 méter gyorson lett dobogós. 1500 méteren egyébként az elitben három szegedi volt, hiszen Fábián Bettina lett a 4., Olasz An­­na pedig az ötödik legjobb időt érte el. A Tisza-partiaknál a női 4×50 méteres gyorsváltó maradt le épphogy a dobogóról.

A Hód Úszó SE is remekelt, és nem csak legismertebb te­­het­sége révén, hiszen Ugrai Panna mellett Gál Olivér is megdöntötte a korosztályos magyar csúcsot az ob második felében. Ugrai fantasztikus eredményt ért el ezüstérmével, hiszen 100 méter pillangón csak Hosszú Ka­­tinka előzte meg, de 50 méter háton elért 5. helye is remek.