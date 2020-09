Az SZVSE II. nyerte a városi derbit

A magyar kupa országos főtáblás meccsei miatt csak öt meccset rendeztek a megyei I. osztályban: érdekesség, hogy csak egy találkozón lőtt mindkét csapat gólt, négy találkozón pedig csak az egyik gárda talált be.

Az alsóházi rangadót simán húzta be az SZVSE II., a Vasutasok második csapata a Makótól kapott múlt heti kilenc gólt követően talpra álltak, és magabiztosan tudtak nyerni az UTC otthonában. Pálfy Zoltán együttese viszont továbbra sem találja a formáját, legutóbbi három találkozóját egyaránt elveszítette, és öt lejátszott meccs után is nyeretlen.

Meglepetésre odalett a Kiskundorozsma veretlensége, Szabó Zsolt csapata 0–0-nál büntetőt hibázott Székkutason, majd a lendületesen és motiváltan játszó hazaiak akár nagyobb különbségű győzelmet is arathattak volna. A kutasiak a múlt héten is biztató játékot mutattak, ezúttal pedig ez eredménnyel is párosult, így már csak a Makó és a Tiszasziget nem kapott ki a megyei I. osztályban.

A múlt heti kiütéses győzelem után most nagy zakóba futott bele a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., amely hét gólt kapott Tiszaszigeten. A szigetiek az egész meccset uralták, a kapu előtt pedig kíméletlenek voltak, ezzel a győzelemmel pedig át is vették a vezetést a tabellán, igaz, több meccsük van, mint a Makónak.

Pontja viszont továbbra sincs a Csongrád-Kunság Aszfaltnak, miután ötödik vereségét szenvedte el a csapat. Dósa-Rácz Pál fiai ezúttal odahaza kaptak ki a ContiTech-Apátfalvától, a vendégek pedig ezzel a sikerrel előkelő helyre ugrottak a tabellán.

A Szentes viszont zsinórban harmadik sikerét aratta, miután Antman Joshua góljaival győztek, a Kurca-partiak a Hódmezővásárhelyi FC II. otthonából vitték haza mind a három pontot.

UTC–SZVSE II. 1–6 (0–3)

Szeged-Újszeged, Kertész utca, 80 néző. Vezette: Barta Norbert – kiválóan (Gera, Hideg).

UTC: Mészáros – Horváth A., Nagyfalusi (Baráth, 75.), Szántó, Nagy-Pál, Nagy G., Kasza (Pesti, 60.), Fekete Á., Gigacz (Péczely, 69.), Pusztai, Mágocsi. Edző: Pálfy Zoltán.

SZVSE II.: Miklós – Festő-Szabó, Márki (Szabó Á., 48.), Szilágyi, Bozsó (Rózsa, 9.), Pióker Ta. (Cene, 63.), Kovács P., Pióker Ti. (Vetstein, 78.), Faragó N., Hornyák (Varga K., 60.), Baka. Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Baráth (87.), ill. Pióker Ti. (9.), Kovács P. (15., 42.), Varga K. (72.), Cene (81.), Rózsa (84.).

Jók: Mágocsi, ill. Kovács P., Faragó, Pióker Ti.

Pálfy Zoltán: – Mai állapotunkban teljesen reális eredmény született.

Terjéki Tamás: – Büszke vagyok a csapatra, a múlt heti pofon után a padlóról felállva tudtunk nyerni.

Székkutas–Kiskundorozsma 3–0 (1–0)

Székkutas, 100 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Kócsó, Bartucz).

Székkutas: Juhász M. – Kis Á., Borbás (Szántó, 54.), Kis D. (Bartyik N., 62.), Daraki, Kovács R., Kolozsvári, Bujáki (Szabó I., a szünetben), Gyöngyösi Sz. (Zsoldos, 87.), Rakozov, Rácz D. Játékos-edző: Bartyik Norbert.

Kiskundorozsma: Koncz P. – Ottlik Máté (Heipl, 90.), Bodonji, Kalapács, Szecskó, Ottlik Márk, Veszelka, Takács A. (Molnár O., 23.), Lóki (Papp N., 59.), Fülöp, Molnár K. Edző: Szabó Zsolt.

Gólszerzők: Daraki (24.), Rácz D. (78.), Szabó I. (85.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Bartyik Norbert: – A srácok egyre jobban dolgoznak, hétről-hétre jobban összeáll a játékunk, Rácz Dezső személyében pedig van egy igazi vezérünk a pályán. Igazi csapatként arattunk egy nagyon fontos győzelmet.

Szabó Zsolt: – Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelten nyertek! Mi enerváltan, lassan, körülményesen játszottunk, de ez is az én csapatom. Remélem, csak rossz napot fogtunk ki és tanulunk ebből.

Csongrád-Kunság A.–ContiTech-Apátfalva 0–3 (0–2)

Csongrád, 100 néző. Vezette: Kakuk Szabolcs – kiválóan (Szalai, Soós).

Csongrád: Stankovics Á. – Mészáros, Farkas, Berkes (Jovan, 70.), Szőrfi (Somodi, 60.), Szantai-Kis (Nyári, 79.), Sándor, Deli, Lévai (Ormandi, 79.), Turi, Busa (Sarusi, 54.). Edző: Dósa-Rácz Pál.

Apátfalva: Köteles A. – Pataki, Rakity, Frank, Béres (Bány, 87.), Beke, Bartucz (Mátó, 70.), Kardos, Varga, Juhász (László, a szünetben), Kóródi. Edző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Kóródi (2., 22.), Frank (86.).

Jók: Stankovics, Berkes, Sándor, ill. Kóródi, Varga Cs., Pataki.

Dósa-Rácz Pál: – Egy valamiért vagyok mérges, a második percben kapott gólért. Ez csak koncentráció kérdése. Ez a gól teljesen átírta a forgatókönyvet. Ezt leszámítva minden játékosom jelest érdemel, mert küzdöttek.

Bány Tamás: – A Makó meccs előtt fontosnak tartottuk a három pont megszerzését, ez sikerült. A játékot hagyjuk!

Tiszasziget–Szeged-Csanád GA II. 7–0 (3–0)

Tiszasziget, 200 néző. Vezette: Hagymási Attila – jól (Markó, Csire).

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Skribek B. (Fődi, 71.), Drágity, Szalai (Szűcs T., 85.), Bálint D., Skribek Á., Farkas F., Kökény (Bánóczki, 59.), Gyurkovics (Albert, 60.), Godó (Bernát, 79.). Játékos-edző: Bernát Péter.

Szeged-Csanád GA II.: Zilahy (Zékány, a szünetben) – Mészáros G. (Kis B., 55.), Tóth N. (Csorba, 29.), Korosztil, Szűcs Zs., Bakró-Nagy (Csizmadia, a szünetben), Varga Á. (Tóth J., a szünetben), Csípai, Torda, Csehó, Paublusztig. Edző: Muzsnay Zsolt.

Gólszerzők: Kökény (10., 20.), Skribek Á. (29., 71.), Skribek B. (51.), Gyurkovics (54.), Bánóczki (69.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Bernát Péter: – Több variációval készültünk, mert nem tudtuk, milyen csapattal érkezik az ellenfelünk. Sikerült a meccs elején a fizikális erőfölényt kihasználni, onnantól kezdve pedig minden sikerült.

Muzsnay Zsolt: – Gratulálok a Tiszaszigetnek a győzelemhez! Kicsit tartalékosan tudtunk kiállni, készülünk a következő mérkőzésre.

HFC II.–Szentesi Kinizsi 0–2 (0–1)

Hódmezővásárhely, 200 néző. Vezette: Soós István – jól (Maurer, Aczél).

HFC II.: Kandó – Rau, Ugrai (Nagy A., 63.), Pacskó (Babcsán, a szünetben), Sindel, Győrfi (Almási, 70.), Nagy A. (Rostás, 52.), Bartyik R., Gyüre, Molnár Á., Mohácsi. Edző: Vinnai István.

Szentesi Kinizsi: Tóth L. – Légrádi (Plenter, 88.), Koncz Zs., Antman, Lőrincz, Prozlik, Bartucz P. (Pálesz, 70.), Lázár (Köteles, 88.), Molnár Zs. (Bertók M., 60.), Szeles, Bertók G. (Péter, 75.). Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Gólszerző: Antman (38., 86.).

Jók: senki, ill. Antman, Tóth L.

Vinnai István: – A centerpálya légköre sajnos folyamatosan zavarja csapatomat, három hazai mérkőzés, három hazai vereség. Nem az ellenfél győzött le bennünket, saját magunkat vertünk meg.

Koncz Zsolt: – Nem játszottunk annyira jól, viszont több ziccert is kialakítottunk. Nagy eredménynek tartom, hogy ismét nem kaptunk gólt, örülünk, hogy Vásárhelyről elvittük a három pontot.

A 6. forduló programja

Péntek, 19 óra: Szeged-Csanád GA II.–Székkutas. Szombat, 16 óra: Tiszasziget–Csongrád-Kunság Aszfalt, Kiskundorozsma–Foliaplast-Bordány SK, Mórahalom–Hódmezővásárhelyi FC II., Szentesi Kinizsi–SZVSE II., UTC–Algyő, Makó–ContiTech-Apátfalva.