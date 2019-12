Az újonc Vidux-SZRSE remekelt a Pécs ellen

Megvan a má­­sodik! A férfi röplabda NB I újonca, a Vidux-Szegedi Röplabda SE együttese vasárnap délután a Pécs otthonában lé­­pett pályára. Fontos meccs várt Nusser Elemér vezetőedző együttesére. Hazai pályán sikerült legyőzni a mecsekaljai csapatot, így most is reménykedett mindenki abban, hogy sikerül győztesen hazatérni.

Megvan a má­­sodik! A férfi röplabda NB I újonca, a Vidux-Szegedi Röplabda SE együttese vasárnap délután a Pécs otthonában lé­­pett pályára. Fontos meccs várt Nusser Elemér vezetőedző együttesére. Hazai pályán sikerült legyőzni a mecsekaljai csapatot, így most is reménykedett mindenki abban, hogy sikerül győztesen hazatérni.

Jól kezdték a meccset a szegediek, igaz az első szettben rendesen megküzdöttek azért, hogy ezt megnyerjék. Ez kellő lendületet adott, a második játszmát már simán hozták. Felébredt a Pécs, a harmadik szettben végig vezettek, így szépítettek. Hatalmas lett a küz­­delem, minden pontért meg­harcoltak a csapatok. Az SZRSE tartalékosan játszott, de minden játékosa a szívét kitette a pályára, így a negyedik játszmában is sikerült előnybe kerülni. Azért itt is lett izgalom, de ezen a délutánon a Szeged mindenben erősebb volt, nemcsak játékban, hanem mentálisan is erősebb volt az ellenfelénél. A vége győzelem, immár a második az A csoportban, ezzel is bizonyítva azt, hogy helyen van a legjobbak között a Vidux-SZRSE-nek.

A Szeged ebben az évben de­­cember 20-án (péntek) 19 órakor Kunhegyesen a magyar ifjúsági válogatott ellen játszik még meccset. Ez az eredmény nem számít bele a bajnokságba.

Nusser Elemér vezetőed­­ző: – Jól küzdöttek a srácok, fegyelmezettek voltak, kevés hibával tudtunk játszani. Hoztuk a tudásunk nyolcvan százalékát, és ha ezt mi hozzuk, akkor jók vagyunk a meccsen. Nagyon örülök a győzelemnek, ami teljesen megérdemelt volt.

Pécs–Vidux-SZRSE 1:3 (23:25, 17:25, 25:20, 22:25)

Férfi röplabda NB I, A csoport, 10. forduló, Pécs, 100 néző.