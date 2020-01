Az üllési futballisták nem álltak le a téli szünet folyamán, a heti egy edzésük mindig megmaradt

Az őszi szezon vége óta is keményen készül a szezon második felére az Üllés: a megyekettes csapatnál nem volt pihenő, a megfelelő erőnlét megszerzését tartják kulcsfontosságúnak, a keretben viszont nem terveznek változtatni.

Nem állt meg az élet az üllési futballcsapatnál az őszi szezon befejeztével: Bazsó Ferenc tanítványai ugyanis a téli szünetben sem pihentek, hanem készültek a továbbiakra.

– Főleg teremtornákon vettek részt a keret tagjai, de a heti egy edzés mindig megvolt, nem álltunk le. Ez egy nagyon rövid időszak. Sűrű a középmezőny, ahol mi is állunk, mi pedig mindenképp pontokkal szeretnénk kezdeni a szezont, ezért szükségünk lenne a jó kezdésre, ezért teszünk meg a lehető legtöbbet a tél folyamán – mondta lapunknak Bazsó Ferenc, az Üllés játékos-edzője.

Az üllésiek 15 pontjukkal a középmezőnyből várhatják a tavaszi folytatást: tizenöt bajnokijukból ötöt tudtak megnyerni, ami viszont érdekesség, hogy nem játszottak döntetlent.

– Mindig úgy futunk neki az évnek, hogy most jó eredményt érünk el, hiszen a csapat magja állandó. Egy csatárt kerestünk a nyáron, de Tari Tamás sajnos nem olyan karakterű volt, mint amilyen a csapat többi tagja. Az, hogy nálunk nem mindig magas az edzéslétszám, inkább visszavetette, majd a Deszk elleni meccsen ki is állították, és el is tiltották június 30-ig. Sajnos megint rosszul kezdtük az őszt. Ez a trend nálunk, akármilyen felkészülést végzünk és akárhogy is alakul a keretünk, valamiért az őszünk sosem szokott jól sikerülni – mutatott rá Bazsó Ferenc.

Kitért rá, az élen álló csapatokat kivéve ők is ugyanazzal a gonddal küzdenek, mint a többi, hasonló helyzetben lévő csapat: alacsony létszámmal dolgozhatnak.

– Ezen nem valószínű, hogy változtatnánk a télen, hiszen most csak pénzért lehetne igazolni, vagy olyan játékosokat tudnánk megszerezni, akik már egy ideje nem játszanak és szabadon igazolhatók. Úgy látom, sokan beleunnak ebbe a közegbe, mert akik komolyabban veszik, azoknak nem imponál, hogy itt a munka az első, így pedig nehéz építkezni. Szeretnénk a tavaszi néhány első meccsen annyi pontot szerezni, hogy nyugodtan várjuk majd az idény további részét – mondta a terveikkel kapcsolatban az üllési játékos-edző.

Az Üllés az elmúlt hétvégén megrendezett Saller-kupán is részt vett, és beépítette a felkészülésébe, valamint a kisteleki terembajnokság C csoportjában esélye van a dobogós helyek valamelyikének megszerzésére is. Nagypályán két megyehármas csapattal, a Ruzsával és a Bordány II.-vel terveznek játszani a bajnoki rajtig. A keretben nem várható változás, csupán néhány tehetséges ifjúsági játékost szeretnének beépíteni a felnőttek közé.