Az utolsó negyedig volt sansza a Szeged SZTE-nek az Eger ellen

Három negyeden át volt esélye a Szeged SZTE OB I-es női vízilabdacsapatának az Eger ellen, de a hevesiek 7-0-ra hozták az utolsó játékrészt, így hazai pályán végül 15-5-re kaptak ki a Tisza-partiak.

A Hungerit-Szentesi VK otthonában nem sokon múlt a döntetlen kiharcolása a Szeged SZTE számára, így a Tisza-parti csapatot komolyan motiválta, hogy papíron erősebb együttes ellen pontot érjen el. A bravúrra ezúttal hazai pályán nyílt esélye, hiszen az Eger együttesét fogadta az újszegedi sportuszodában.

A kezdés rémálomszerű volt, hiszen az Eger rögtön az első két támadását gólra váltotta. Ármai Zita gyorsan szépített volna, emberelőnyben egy gyönyörű kapáslövéssel talált be, de sajnos nem adták meg a találatot. Lengyel Dominika révén végül meglett a szépítés, az egri választ követően pedig Ármai gyorsan megpróbálkozott ugyanazzal a figurával, amivel korábban betalált, ezúttal is szép volt a befejezése, és most meg is adták a gólját.

A második negyed is ugyanolyan rosszul indult, mint az első: két hevesi támadás, két bekapott gól. A lelket az tartotta a szegediekben, hogy most sem maradt el a válasz. Lengyel Dominika ötméteresből talált be, Mchunu Hlengiwe pedig pazar távoli lövéssel iratkozott fel a gólszerzők közé. Később nagy tapsot kapott Trifán Dóra is, miután büntetőt és ziccert is hárított. A záró játékrészre a Szeged összeesett, az Eger 7-0-ra hozta az utolsó negyedet, így simán nyert.

Varga Tamás: Továbbra is építkezünk, amihez az egész csapatnak hit és kitartás kell! A következő években jó lenne arra a szintre lépni, amit most az Eger képvisel.

Szeged SZTE–Eger 5-15 (2-4, 2-3, 1-1, 0-7)

Női vízilabda OB I, 7. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 50 néző. Vezette: Füzesi, Berki.

Szeged SZTE: Trifán – Ármai 1, Lengyel A., Bicskei, Lengyel D. 2, Mchunu 2, Tóth. Csere: Gyöngyösi (kapus), Árkosy, Miklós, Rompos, Pádár, Botka, Korom. Vezetőedző: Varga Tamás.

Eger: Magyari – Szilágyi D. 4, Menczinger 4, Tóth, Czigány 2, Vályi 1, Polák 2. Csere: Bódi, Molnár, Katona, Pulyblank, Szmodics 1, Szilágyi Sz. 1. Vezetőedző: Biros Péter.

Gól – emberelőnyből: 7/1, ill. 7/5.

Ötméteresből: 1/1, ill. 0/1.

Kipontozódott: Lengyel D.