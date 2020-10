Bajnokival indul a sorozat

A labdarúgó NB II. 12. fordulójában a Szeged-Csanád GA vasárnap 17 órától hazai pályán, a Szent Gellért Fórumban az Ajka együttesét fogadja.

Lesz meccs vagy nem lesz meccs? A mai kor csapatsporto­lói e két gondolat között sodródnak, amikor a következő fellépésre készülnek. Dolgoznak, ed­­zenek, aztán a mérkőzés előtti órákban kiderül jó esetben, hogy pályára léphetnek, rossz esetben elmarad a meccs, így edzenek, vagy idegenbeli túra esetén buszra ülnek, és hazautaznak.

Nem egyszerű, és akkor még finoman fogalmaztunk. Ám nincs mit tenni, és ahogy a Szeged-Csanád GA vezetőedzője, Dobos Barna korábban elmondta, egy dolguk van: al­kalmazkodni hozzá.

Jelen pillanatban úgy tűnik, vasárnap 17 órától a Szeged-Csanád GA a Szent Gellért Fórumban az Ajka együttesét fogadja a labdarúgó NB II. 12. fordulójában.

– A legutóbbi etap sokkal jobban sikerült, mint az azt megelőző legelső szakasz – nyilatkozta a járványhelyzet miatt online megtartott sajtó­tájékoztatón Dobos Barna, a Szeged-Csanád GA vezetőed­zője.

– Most újra olyan sorozat következik, amelyben rengeteg mérkőzés vár ránk vasárnap, szerda ritmusban. Hazai pályán nyerni szeretnénk, de nyilván nem egyszerű, ahogy egyik mér­­kőzés sem az.

Folyamatos a tesztelés a csapatnál, nyilván a legfrissebb eredményekhez is alkalmazkodnunk kell majd. Nehéz ebben a kiszámíthatatlan helyzetben dolgozni, tervezni, bár azért haladunk előre, és az erőnlét folyamatosan javul azoknál, akiknél szükség volt ennek javítására. Az előttünk álló, sokmérkőzéses időszakban jó lenne mindenkire számítani, és ebből a szempontból most jó a helyzetem, hiszen Kóródi Nándor és Varga Szabolcs is felépült.

– Örülök, hogy bekerültem a csapatba, de annak még jobban, hogy gyűjtögetjük a pontokat a bajnokságban. Ahogy egyre többet játszunk együtt, a védelemmel is egyre jobban összekovácsolódunk, és az összhang is egyre jobb. Azon vagyunk, hogy ezt mindig magasabb szintre emeljük – mondta a csapat ka­­pusa, Varga Bence.

– Odafigyelünk, és a legjobb tudásunk szerint vigyázunk az egészségünkre, mert senki sem szeretne 2-3, vagy akár több hétre is kiesni egy fertőzés miatt. A jövőre nézve is megvannak az időpontok, és úgy készülünk, hogy mindegyiket le tudjuk játszani.

A klub arra kéri a drukkereket, hogy lehetőség szerint viseljenek a szájat és az orrot eltakaró maszkot a lelátón, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket, és ahol lehetséges, tartsák meg a megfelelő távolságot egymástól, így mindenki biztonságban érezheti magát.