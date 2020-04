Baksa László csak egy hétvégére jött haza, de Budapesten ragadt

Mi újság külföldön? – ezt a kérdést tesszük fel cikksorozatunkban, hiszen olyan Csongrád megyéhez kötődő sportolókkal és edzőkkel beszélünk, akik légiósnak álltak. Ezúttal a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat korábbi, LEN-kupa-győztes kapusa, Baksa László számol be a németországi tapasztalatokról.

– Egy hosszú hétvégére hazajöttem, és szólt a klub, hogy in­­kább ne menjek vissza – kezdte mesélni az elmúlt hetek történéseit Baksa László, a Spandau 04 kapusa. A berlini vízilabdacsapat meghatározó játékosa Budapestre érkezett a szüleihez, és ott is maradt, ugyanis pont akkor érkezett, amikor elrendelték a németek a kéthetes kötelező karantént a külföldről érkezőknek. – Ezt inkább el akartam kerülni. Há­­rom napra érkeztem, ehelyett három hete itt vagyok, és még ki tudja, meddig. De ez nem okoz kényelmetlenséget, minden meg­­van, ami kell – mondta.

A német helyzetet folyamatosan nyomon követi, tartja a kapcsolatot a csapattársakkal.

– Nálunk sokan készültek olimpiai kvalifikációra, hiszen német, orosz, francia és montenegrói válogatottjaink is van­nak. Éppen ezért szigorú higié­niai feltételek és ellenőrzés mellett a negatív teszttel rendelkezők öt-hat fős csoportokban járnak az uszodába. Én már azt is csodaként élném meg, ha a bajnokságokat be lehetne fejezni, a Bajnokok Li­­­gája folytatására pedig nem látok esélyt. Sajnálom, mert a BL-ben kezdtünk visszakapaszkodni, a Szolnoktól egy pontra vagyunk, a továbbjutó helyen álló Jadrantól pedig kettőre, és utóbbi rivális ellen rangadó várt ránk – nyilatkozta Baksa.

Korábban magyar termékeket áruló üzlete volt Berlinben, de eladta egy magyar párnak, így csak a vízilabda tölti ki az életét.

– A játék mellett a 2007-es korosztály tartományi válogatottjánál edzősködöm. A gye­­rekeknek még fontosabb lett volna a folytatás, várták a májusi országos derbiket, de most első az egészség! – hangsúlyozta a kapus.