Batik Bence kiemelkedett a Csongrád megyei NB I-es labdarúgók közül

Az ünnepek alatt megvizsgáltuk, hogyan teljesítettek a honi élvonalban szereplő, Csongrád megyei érdekeltségű labdarúgók: a Honvéd szegedi védője igazán emlékezetes őszön van túl, de bizony Zsótér Donát vagy Sós Bence sem panaszkodhat az idei ősz kapcsán.

Január 25-ig téli pihenőre vonult a labdarúgó NB I: a honi élvonal idei szezonjában öt Csongrád megyei labdarúgó szerepelhet, akinek heti teljesítményéről hétről hétre lapunk hasábjain is beszámolunk. Az őszi szezon végeztével az ő teljesítményüket összegezzük, amihez segítségül hívtuk a Nemzeti Sport által elkészített összeállítást is, így a továbbiakban áttekintjük, az öt játékos milyen őszi idényt zárt csapatával.

A legjobbak közé is bekerült

Az öt megyei labdarúgó közül egyértelműen Batik Bence zárta a legjobb félévet. A Budapest Honvéd szegedi védője egyértelműen alapember a kispesti csapatban, az ősszel csupán egyetlen mérkőzést hagyott ki, azt is kényszerűség miatt, hiszen a Paks elleni idegenbeli mérkőzésen kiállították – ezt leszámítva viszont Giuseppe Sannino vezetőedző egyértelműen számolt vele a védelem tengelyében. A korábban a Hódmezővásárhelyi FC-ben és a Szeged 2011-ben is megfordult védő úgy nyilatkozott, szeretne eljutni a válogatottságig, ha pedig így folytatja, ahogy az ősszel teljesített, nem is kerül messze álmaitól. Azon túl, hogy sok lehetőséget kapott, remekül is teljesített, ugyanis a sportnapilap a legjobb középső védőnek választotta az őszi produktuma alapján: de az összteljesítményt tekintve is a kilencedik legjobb volt a ligában. Batik egy súlyos térdsérülést követően tért vissza, és ahogy egy interjújában is fogalmazott, úgy szeretné folytatni, hogy azok, akik csak nevettek rajta, mikor a válogatottságról beszélt, végül elismerjék, amikor ezt el is érte. A Honvéd erre ideális klubnak tűnik, bár idén várhatóan a bajnoki címbe nem szólnak bele csapatával, egy jó tavasszal még a nemzetközi kupaszereplés összejöhet – ebben pedig komoly szerep hárulhat Batik Bencére is a tavasszal.

Nem rajta múlt

Egy szezon után az újonc Kaposvár színeiben tért vissza az NB I-be a forráskúti támadó, Ádám Martin. Összességében az elmondható, a pályafutása során a Bordányban és a Tisza Volánban is futballozott csatár amit lehetett, megtett a somogyi klub sikeréért, a csapat góljainak egyharmadát magára vállalta, és öt szerzett góljával házi gólkirály a féltávnál, betalált a Ferencvárosnak, az Újpestnek és a Mol Fehérvár FC-nek is – más kérdés, hogy a nagy csapatok ellen szerzett bravúros gólok végül nem értek pontot. Győztes gólt szerzett viszont a Debrecen elleni, idegenbeli bajnokin, ami még sokat jelenthet a Rákóczi számára: ugyanakkor az újonctól kemény tavasz kell ahhoz, hogy legyen esélye élvonalbeli tagságának meghosszabbítására, hiszen nyolc pont a hátránya a bennmaradó helyeket illetően, Martin azonban csupán egy bajnokit hagyott ki, eltiltás miatt.

Nem volt rossz döntés

A Puskás Akadémiában hétről hétre lehetőséget kap a hódmezővásárhelyi Sós Bence: a szélsőnek pedig ez volt a legfontosabb azt követően, hogy a Mol Fehérvárhoz való igazolása nem a legjobban sikerült, Felcsúton viszont abszolút számol vele Hornyák Zsolt vezetőedző. Az ősszel tizenegy mérkőzésen is kezdő volt a Puskás Akadémiában, a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert mérkőzésen pedig gólt is szerzett, így összességében nem lehet panasza az elmúlt fél évre a Vásárhelyről indult labdarúgónak – ráadásul csapata az elmúlt szezonokkal ellentétben jó őszt zárt, így esélye nyílt akár egy nemzetközi kupaszereplésre is.

Nehéz lesz a tavasz

Csupán 265 percet töltött a pályán a bajnokikat tekintve a Paksban a szentesi Kecskés Tamás: a 33 éves középpályás ugyanakkor az ősz hajrájában visszakerült az atomvárosiak kezdőcsapatába, ráadásul a Mol Fehérvár elleni, idegenbeli győztes mérkőzésen mindkét gólnál ő jegyezte a gól

passzt, ami jó előjelet jelenthet a tavaszi folytatást illetően. A Paks csak több nyert meccsének köszönhetően előzi meg a Zalaegerszeget a tabellán a már bennmaradást jelentő tizedik helyen, és az NB I eredménysorát tekintve bizony igen kemény tavaszra kell számolni az egyelőre vezetőedzőjét kereső paksi csapatnál is – ebben Kecskés rutinja pedig elképzelhető, hogy sokat jelent majd.

Összesítésben dobogón

A kisteleki Zsótér Donát is eseménydús őszt tudhat maga mögött: az Újpest FC játékosa a Nemzeti Sportnál a támadó középpályások rangsorában az ötödik helyen zárt az osztályzatok terén, a magyar játékosok közül pedig csak Kovács István és a remek formában lévő Cseri Tamás előzte meg: nem véletlen, hogy Zsótér neve ismét előkerült Marco Rossi szövetségi kapitánynál is. A lilák labdarúgója sem sok bajno­kiról hiányzott, ráadásul három gólt is szerzett, aminél csak a házi gólkirály Feczesin Róbert jegyzett többet az Újpestben. A szerződése ugyan júniusban lejár, de 23 éves kora ellenére ha a folytatásban is számol vele Nebojsa Vignjevics vezetőedző, akkor hamar elérheti a száz lejátszott mérkőzést az Újpestben, ráadásul szintén versenyben van az újabb nemzetközi szereplésért – azaz komoly kis tavasz állhat Zsótér előtt is.