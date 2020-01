Befejeződik az Új év-szkitasport-kupa

Az utolsó hétvégéjéhez érkezett az Új év-Szkitasport-kupa kispályás labdarúgótorna (szervezők: Márki Ferenc, Cs. Tóth Zoltán, a MLSZ Csongrád megyei igazgatósága, Mizsik Attila, Varga Béla, Holló János, Döme István, Horváth László, Tóth Zoltán), amelynek küzdelmeit most is a domaszéki sportcsarnokban rendezik. A nők (győzött a Mórahalom) és a +35-ösök (nyert a Gól Söröző Csengele) után a nyílt kategória és a +45-ös korcsoport csatái is véget érnek vasárnap. A fiataloknál az induló 15 együttesből már csak hat maradt, amelyek vasárnap a középdöntőben lépnek pályára, majd a három győztes szerepel a hármas döntőben, ahol körmérkőzés dönt.

A +45-ösöknél nyolc együttes jelezte a részvételét, így itt két négyes csoportot alakítottak ki, majd a körmeccseket követően a kvartettek első két helyezettje folytathatja az elődöntőben és a helyosztókon.

Alakul a jövő heti hagyományos klubcsapatok téli felkészülési teremtornájának mezőnye, amelynek a szegedi volt Lila iskola ad otthont.

Az Új év-Szkitasport-kupa hétvégi programja, szombat, +45, 9 órától: A csoport (Szindikátus, Ficak, Gulyás csárda, Lanerossi); 13.30-tól: B csoport (Eurosweet, Reneszánsz, Adai Öregfiúk, Amnézia).

Vasárnap 9 órától, +45, elődöntők: 9 óra és 9.45; 10.30-tól: bronzmérkőzés; 11.15: döntő.

Vasárnap, nyílt kategória, 12.10-től: középdöntők; 14.25-től: hármas döntő.