Behúzta utolsó idei idegenbeli meccsét a Szegedi VE

Végig kézben tartotta a mérkőzés alakulását a Szegedi VE, amely 14–10-es sikert aratott Tatabányán a férfi vízilabda OB I. 12. fordulójában, ezzel letudva az esztendőre szóló utolsó utazását.

Harmadik győzelmét és tizedik pontját szerezte meg a Szegedi VE a férfi vízilabda OB I. 2020–2021-es idényében. Ebben az évben utoljára keltek útra Szabó Zoltán tanítványai, hátralevő három meccsüket mind az újszegedi sportuszodában játsszák. A Pécs, a Szentes és az Eger érkezik majd.

Két perc játékot követően a hazaiak szerezték a mérkőzés első gólját Keresztúri Márton révén emberelőnyből, azonban ekkor örülhettek utoljára annak, hogy gólelőnyben vízilabdázhatnak. Huszonhárom másodperccel később Boros Tamás már meg is lőtte az egyenlítőgólt akcióból, majd Kürti Dominik két ötméterest is értékesített.

Ezt követően gólgazdag második negyed következett. A szegediek ismét kettővel növelték előnyüket, a 6–4-es részsiker által pedig 9–5-ös vezetéssel mehettek a nagyszünetre. Boros találatával indult a harmadik negyed, 10–5, ami a legnagyobb különbséget jelentette a találkozó során. A vége 14–10-es szegedi siker lett, szombaton 16 órakor az újszegedi sportuszodában folytatódnak a bajnoki küzdelmek Sánta Dánielék számára, amikor a közvetlen riválisnak számító Pécset fogadják.

Szabó Zoltán: – Fontos sikert arattunk Tatabányán. Bár a Kaposvár ellen óriásit küzdöttünk, szombaton azért nem járt pont, most viszont szerencsére igen. Végig vezettünk a mérkőzésen, amikor feljebb zárkóztak a hazaiak, ahhoz mi is nagyban hozzájárultunk. Még mindig sok az indokolatlan rossz megoldás a részünkről, de a csapatunk erejét mutatja, hogy így is tudtunk nyerni. Reményt keltő, hogy messze vagyunk még a maximumteljesítményünktől. A tíz kapott gól picit sok, a reális az lett volna, ha hat gól környékén tartjuk a Tatabányát, míg mi akár huszonkétszer is betalálhattunk volna.