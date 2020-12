Bemutatták a Szeged-Csanád GA új vezetőedzőjét

Miután tegnap a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata bejelentette, közös megegyezéssel szerződés bontott Dobos Barnabás vezetőedzővel, ma már lehullt a lepel az utódjáról is. A Tisza-parti klub új trénere Dragan Vukmir lett.

December utolsó előtti napján a Szeged-Csanád GA labdarúgócsapata közös megegyezéssel szerződést bontott májusban kinevezett vezetőedzőjével, az NB I.-es múlttal rendelkező Dobos Barnabással. Ma fény derült rá, ki követi a szegedi kispadon. Dragan Vukmir, a korábbi egyszer szerb válogatott labdarúgó, aki a Debrecennel kétszer, a Ferencvárossal egyszer nyert magyar bajnoki címet.

Vukmir 2018 óta a Bicske vezetőedzőjeként dolgozott, amellyel első idénye végén feljutott a harmadosztályba.

– Az edzői filozófiám, hogy aki nem szeret keményen, kőkeményen dolgozni, az ne focizzon – fogalmazott székfoglalójában a klubhonlapon Dragan Vukmir.

– A foci egy nagyon nehéz munka, ahol mindennap dolgozni kell, mindennap azért kell melózni, küzdeni, izzadni, mindent beleadni, hogy jobb, eredményesebb legyél. Én ezt képviseltem játékosként is, ezt viszem tovább a kispadon is. Sokszor mondom magamról, hogy ha adnak nekem egy feladatot, ami látszólag megoldhatatlan, akkor nem azon töröm a fejem, hogy ez lehetetlen, hanem megoldom, a falon is átmegyek a megoldásért. A kőkemény munkában hiszek, hiszem és tudom, hogy ez az út a sikerhez vezet – avatott be hitvallásába.

– Szeretném kihangsúlyozni, hogy számomra nagyon fontos szereplő a labdarúgásban a szurkoló. Szeged egy nagy város, nagy tömegbázissal, sok szurkolóval, akik fantasztikus hangulatot tudnak a stadionba varázsolni. Ha végre vége lesz ennek a Covid-vírusnak akkor számunkra a legnagyobb erősítés az lesz, hogy az emberek visszatérnek majd a lelátóra. Szeretném, ha egész Szeged, az egész város mögénk állna, és így együtt, közösen, nagyon erősek lehetünk. A csapatra visszatérve, nem gondolkodom egyelőre játékrendszerekben, majd megnézem, hogy a játékoskerethez melyik rendszer illik legjobban. Január negyedikén elkezdjük az alapozást, felmérjük a játékosokat, aztán igyekszünk a legjobban kihasználni az első mérkőzésig hátralévő időszakot – zárta bemutatkozását a Szeged-Csanád Grosics Akadémia frissen kinevezett vezetőedzője, Dragan Vukmir, majd minden szegedi szurkolónak boldog, és eredményes új évet kívánt.

A Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapata január 4-én kezdi el a felkészülését a tavaszi szezonra.