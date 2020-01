Birkás Balázs: Jó volt egyedül

Birkás Balázs egy héttel csapattársai előtt már kiutazott Dél-Afrikába. Az NKM Szeged világbajnok kajakosa elmondta, miért volt szüksége az egyhetes egyedüllétre, de elárulta az idei céljait is.

Birkás január 20-án repült ki itthonról, a többiek január 27-én indultak a meleg vízi edzőtáborba, ahol még négy héten keresztül falják a kilométereket, Birkás Balázs pedig már teljesen akklimatizálódva, feltöltődve várta Tótka Sándorékat.

– Mindig nehézkesen megy a tavaszi vízre szállás, télen nagyon elszokom tőle, és szerettem volna egy kis időt szánni erre, hogy mire a többiek jönnek, addigra készen álljak én is a munkára. Szerettem volna elkerülni a téli sérüléseket, a tavaszi első két hét egyébként is mindig kapkodós, most pedig nem akartam kapkodni – indokolta a magyar szövetség által készített anyagban Birkás Balázs, hogy miért utazott ki csapattársaihoz, Hüvös Viktor tanítványaihoz képest egy héttel korábban Dél-Afrikába edzőtáborba.

Birkás Balázs nem először jár Dél-Afrikában edzőtáborban, a korábbi években már szafa­riztak és túrázgattak a környéken, de mint mondta, ezúttal ez elmarad.

– Ezeket a programokat már kipörgettük, a következő hetekben abszolút csak a kőkemény edzésekre koncentrálunk. Most, hogy egyedül voltam kint, ha nem edzettem, akkor pihentem, aludtam vagy sorozatot néztem – nyilatkozta a szegedi kajakos.

Birkás Balázs öt hetet tölt Dél-Afrikában, ezt követően egy hetet otthon készül, mielőtt három hétre Portugáliába vonulna edzőtáborba, majd egy hónapot újra Magyarországon edz.