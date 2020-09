Birkás Balázs két számban indul a szegedi világkupán

Az NKM Szeged kajakosa, Birkás Balázs (24) két számban, K1 és K4 500 méteren indul a péntektől vasárnapig tartó Maty-éri világkupán. A kétszeres világbajnok teljesen nyugodt, pedig az év eddigi része vegyesen alakult.

– Milyen volt eddig ez a szezon?

– Vegyesnek mondanám.

– Nézzük először a jó részét!

– Az edzések szempontjából nagyon sok jó momentum történt velem, az esztendő világi része viszont kiesett a járvány miatt. Csak a saját dolgaimmal akartam foglalkozni, amely sikerült is. Eddig jónak mondható az évem még úgy is, hogy a bajnokságon nem úgy jött ki minden, ahogy szerettem volna. Az 500 méter egyes rendben volt, ám 200 méter egyesben volt kivetnivaló magammal szemben. Nagyon sok mindent elértem, amit beterveztem.

– Milyen volt akkor az év rosszabbik része?

– Versenyrutin nélkül álltam rajthoz az országos bajnokságon. Ez volt az egyetlen viadalom, és pont azt a részét nem csináltam meg, amit meg kellett volna. Hiába voltam jó formában, nem tudtam kihozni magamból a legjobbamat. Ha a verseny nem sikerül, akkor hiába edzettem jól, rossz szájíz a vége.

– Mennyire volt kényszer az egyesben indulás a négyesből kimaradás után?

– Ezt másképp látom. A felkészülésem a 500 méteres négyes programja alapján történt, nem véletlen, hogy nem ment a 200 méter egyes, de jól ment az 500 méter egyes. Szakmai okok miatt nem voltam a négyesben, de a keret része maradtam teljes mértékben. Ültem a hajóban én is, és nincs olyan ok, amely miatt velem ne működne a kvartett. Tesztelések voltak, variáltuk a beüléseket, amelyek alapján kiderült, Molnár Péterrel egyszerűbb ez a beülési módszer, mert az én evezési stílusom különlegesebb.

– Mit jelent most önnek ez a világkupa?

– Ha 2020-ra gondolok, akkor mindent, mert nem lesz más verseny ebben a szezonban. A bajnokság után nem maradt sok idő készülni a világkupára, és nem is tudtam teljesen kijavítani egyesben a hibákat. Viszont összeült egy olyan négyes, amely sokat jelenthet nekem és többieknek is. Én ülök elöl, majd Balaska Márk, Noé Bálint és Csizmadia Kolos következik a további három beülőben. Hüvös Viktorral dolgoztunk együtt, és a másik négyes, a Nádas, Kuli, Tótka, Molnár hajó tapasztalatait tettük ebbe a hajóba. Ezen kívül még 500 méteren egyesben indulok.

– A 200 méteres számokat elengedte?

– Olyanok indulnak majd ezen a viadalon 200 méteren, akiknek még van esélyük kvótát szerezni. A lényeg az volt, hogy legyen egy egyesem, gyakorlásnak pedig jó lesz a négyes. A tapasztalat, a rutin megszerzése a cél, legyen meg a versenyterhelés.

– Készül az ellenfelekből?

– Nem szoktam velük foglalkozni.

– Lelkileg feldogozta az évi eseményeket?

– Teljesen nyugodt vagyok. Nem azért kaptam ki a bajnokságon 200 méteren, mert gyenge vagyok, hanem mert kifogtam egy rossz napot. Ha jól megyek, és úgy kapok ki, az egészen más lett volna.