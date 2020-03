Az egyre jobban terjedő új típusú koronavírus-járvány az Egyesült Államokat sem kerülte el. Phoenixben, az FC Barcelona bentlakásos akadémiáján edzősködik Militár Iván, aki mesélt a vírus amerikai hatásáról, új munkájának eddigi tapasztalatairól, valamint a Sporting Kansas City FC-ben futballozó magyarokról is.

Soha vissza nem térő ajánlatot kapott 2019 nyarán a szegedi Militár Iván. Felkérték az FC Barcelona labdarúgócsapatáa amerikai bentlakásos akadémiájának, a Barça Residency Academy egyik edzőjének. Élt a lehetőséggel, és helytállt, elmondása szerint ismét bizsereg, hogy újabb komoly szintre léphessen.

Iparág dőlt be

Az új típusú koronavírus-járvány az Egyesült Államokat sem kerülte el. Péntek dél­­előtti adatok szerint a hatodik legtöbb megbetegedést a tengerentúli országban regisztrálták az orvosok, 14 ezer 250-et, közülük eddig 250-en hunytak el és 121-en gyógyultak meg. A sportélet megállt, az egyik legnagyobb üzletnek számító NBA-t az elsők között függesztették fel, de az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság is szünetel.

– A legoptimistább megállapítások szerint április 21-ig minden futballbajnokság szünetel az Egyesült Államokban a felnőttektől az utánpótlásig, de úgy érzem, hogy utóbbiban lezáródtak a küzdelmek idénre – állapította meg Militár Iván. – Nagyon kemény dolog lesz a járvány pénzügyi része. Nekünk egy óriási Las Vegas-i tornánk maradt el. Csak hogy ér­­zékeltessem: az összes korosztályban ötszáz csapat vett volna részt a tornán, ők mind a város szállodáiban laktak vol­­na, akárcsak a kísérő szülők. Erre egy komplett iparág épült ki, ami most a koronavírus miatt gyakorlatilag bedőlt, millió dolláros tételben veszítik a pénzt a hotelek – világított rá a részletekre.

Militár és felesége, Wendy a Phoenix külvárosának számító Chandlerben élnek Arizona államban, ahol egyelőre a vírus kevésbé van jelen. A szomszédos Kalifornia államban – kijárási tilalom van – viszont tombol.

Kiváló döntést hozott

Nem bánta meg, hogy az elmúlt nyáron elfogadta a felkérést, hogy csatlakozzon a Barça Re­­sidency Academy edzői stábjához. Bár szerette korábbi, utánpótlás szakmai igazgató pozícióját, jelenlegi munkakörében érzi igazán jól magát Militár Iván, aki továbbra is keresi a minél jobb lehetőségeket.

– Ahhoz, hogy jobb edző le­­gyek, jobb játékosokkal is kell dolgoznom. Ez itt teljesül, mindennap tanulok, és nagyon örülök, mert kiváló döntést hoztam meg a nyáron, hogy váltottam. Fantasztikus közegbe és szakemberek közé kerültem – mesélte büszkén.

Az elmúlt hét hónapban együtt dolgozott a Los Angeles FC-ben igazolt Bryce Duke-kal, aki a mexikói Carlos Vela csatártársa lett. A Barça Residency Academyn folyó parádés munkát erősíti még, hogy Julian Arajuo az LA Galaxyben futott be mindössze 18 évesen. Az anyaakadémia, a La Masia is vinne egy srácot, azonban ez egyelőre a FIFA szabályaiba ütközik.

– A Barça-metodika titkos, a híres előadók anyagairól nem lehet másolatot készíteni, csak jegyzetelni. AZ U19-esek segédedzője vagyok, mindenért én felelek, kivéve a meccselést. Egy-két éven belül szeretnék egy MLS-csapatnál akadémiai tréner lenni – jegyezte meg vágyálmát.

Idegenvezetőnek sem utolsó

A felnőtt labdarúgó-bajnokság előszezonját Phoenixben töltötte a Sporting Kansas, amelynek a vezetőedzője a magyar származású Vermes Péter, míg két labdarúgója Sallói Dániel és Baráth Botond. Természete­sen több estét együtt töltött a honfitársakkal Militár, akik Vermesnek is bemutatták.

– Segítettem nekik a kikapcsolódásban, regenerációban, közben pedig nagyon jókat beszélgettünk. Fűt az ambíció, egyre jobb és jobb akarok lenni, akárcsak ők, bízom benne, hogy mindannyian nagy sikereket érünk el – zárta beszélgetésünket Militár Iván, a Barça Residency Academy sze­­gedi edzője.