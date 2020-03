Bozsó Zoltán edzőterme az erdő

Az embert próbáló sportfavágók életébe nyertünk betekintést az ópusztaszeri Bozsó Zoltán révén, aki immár hetedik világbajnoki részvételére készül az ősszel Svédországban. Keményen, alázattal edz minden versenyére, akár nyolc-tíz óra munka után is. 2019-ben beérett az erőfeszítés, magyar bajnok lett.

Gyakran szándékosan vágja maga alatt a fát az ópusztaszeri Bozsó Zoltán, aki fakitermelő vállalkozóként dolgozik a környéken. 2012-ben Ásotthalomra hívták meg a regionális fakitermelők versenyére, amelyet rögtön megnyert, ami természetesen végérvényesen meghozta a kedvét a komolyabb versenyekhez is.

Hetedszer utazik vb-re

A sportágnak két fajtája van, a klasszikus fakitermelő verseny, ahol motorfűrészekkel dolgoznak, valamint a STIHL Timbersports, amely már egy embert próbálóbb munka. Bozsó utóbbiban szerepel évről évre, immár a hetedik világbajnokságára készül. A következőt november 7-től a svédországi Göteborgban rendezik meg, amelyre éppen a napokban kezdte meg a felkészülését. Ennek apropójából látogattuk meg otthonában, amelynek kertjében edzőpályát alakított ki, hogy az összes versenyszámra teljesen fel tudjon készülni. A vb-re a magyar válogatott az aktuális nemzeti bajnokság első négy helyezettjét viszi a csapatversenyre, míg a bajnok egyénileg is megméreti magát. 2019-ben pályafutása során először érte ez a megtiszteltetés Bozsót.

– Hat versenyszám van a világbajnokságon egyéniben. Állófa- és fekvő rönkvágás, motorfűrésszel két korong levágása, kézi vonófűrészes és tuningfűrészes versenyszám, valamint a legnehezebb, az ugródeszkás, amelynél két olyan zsebet kell a fába vágni, hogy a versenyzőt biztonságosan elbírja az abba rakott deszka, ne szakadjon ki a fa – ismertette velünk a feladatokat az udvaron, miközben arra készült, hogy bemutatja nekünk a világbajnokság legkomplikáltabb versenyszámát.

Először minden a biztonságról szól, után jön a versenyzés. Ezt nem csak hangsúlyozta, bizonyította is, miközben bemutatót tartott, vagy éppen a borotvaéles fejszékkel ismerkedtünk meg az irodájában. Ezeket Új-Zélandról kapja támogatóján keresztül. Akár egy évbe is telhet, mire a személyre szabott versenyfejszékkel megjelenik a kézbesítő a megrendelés után.

Munka mellett versenyeznek

Sok egyéni sportághoz hasonlóan a magyar sportfavágók is munka mellett készülnek a versenyekre, legyen szó hazai megmérettetésről vagy éppen a világbajnokságról. Bozsó elmondása szerint az amerikai­akon, kanadaiakon, új-zélandiakon és ausztrálokon kívül senki nem él meg ebből.

– Tizenöt magyar versenyző van, aki nyolc-tíz óra munka után még tréningezik. Hobbi­szinten csináljuk, de így is a legfontosabb az alázat. Nemcsak az erő dönti el, meddig jutsz, hanem a technika is. Ezeket kell kombinálni, mert minél jobb a testtartásod, annál gyorsabb lehetsz. Próbáltam ellesni praktikákat, de rájöttem, az a legjobb, ha a saját stílusom kialakul – avatott be a részletekbe, majd elmesélte, hogy a technikai edzések – amelyben Európa legjobbja, a cseh Martin Komarek is segít neki – mellett rendszeresen fut, valamint Kistelekre jár úszni, általában öt kilométert.

Legjobb vb-eredményét 2014-ben érte el, amikor Innsbruckban a hatszoros világbajnok új-zélandiakat győzte le a magyar válogatott. A ne­gyedik helyről mindössze fél másodperccel maradtak le Svédországgal szemben. 2019-ben egyéniben le­csúszott az első 12-be jutásról, így idén ez a legnagyobb célja, álma pedig a nyolc közé kerülés.

Keresik az újoncokat

A magyar válogatott magja és a bajnokság összetétele is állandó, éppen ezért folyamatosan várják az utánpótlást. Rendsze­resen tartanak bemutatókat, március végén Bozsó edzőpályá­ján edzőtáborozik majd a magyar sportág krémje Szeremley Csa­ba szervezésében.

– Bemutatón ért már olyan beszólás, hogy persze, ilyen komoly fejszékkel nem nagy dolog elvágni a fát. Egyszer volt, hogy egy úriember azt állította, hogy két perc alatt elvégzi a feladatot elsőre, mint mi. Azt mondtam neki, ha sikerül, odaadom neki az összes fejszémet. Végül megmaradt a készletem, ugyanis ennyi idő alatt az egyik oldallal sem végzett – mutatott rá a sport­favágás nehézségeire és az alázat szükségességére egy korábbi történettel.

A klasszikus fakitermelők csúcsversenyét, a Bajnokok bajnokát minden évben Szegeden rendezik meg, amely a nemzeti bajnokság után a legerősebb. Bozsó és csapata az öt kiírásból hármat nyert meg, a hatodikat május 7-én rendezik majd az újszegedi ligetben.