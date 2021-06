Brillíroztak a Titánok

Ezt ne hagyja ki! Ősellenségből szövetséges: így viszonyult a Jobbik Gyurcsányhoz

Mozgalmasan alakult a nyár eleje a szegedi Titán TC atlétáinak, Menyhárt Zoltán és Lóczi Attila tanítványai számos versenyen vettek részt a nagy melegben, ahol igencsak biztató teljesítményt nyújtottak.

A fiatal sportolók elsőként a Kis-Balaton bajnokságon indultak, amelyen Ézsiázs Áron és Ézsiázs Máté remekeltek, illetve Varga Nándor, Pelle Hédi, Sziveri Roberta, és Kresák Hanna is ígéretes eredményeket értek el Menyhárt Zoltán tanítványai közül. A debreceni Kovács Gyula emlékversenyen aztán Lóczi Attila növendékein volt a sor. Az U10-es leány mezőnyben kiemelkedőt nyújtott Személy Arina: 60 és 300 méteren is 1. helyet szerzett, előbbin 9.45, utóbbin 55.54 másodperccel zárt. Hantos Lotti 3., és Iványi Maritin 2. helyére is rendkívül büszkék lehettek, Iványi Ádám pedig 4. helyen ért be, rajtuk kívül Lóczi Botond is versenyzett.

A Nemzetközi Balaton bajnokságon már Kovács Árpád is megmérettette magát: az U18-as mezőny 400 méter gát számában 57.15 másodperces idejével 3. helyig jutott, Burkus Barnabás és Erdei-Strohner Kincső is indult.

Az SVSE egyéni csúcsok versenysorozaton aztán Kovács Árpád egy csapatcsúcsot futott 600 méteren, amellyel egy újabb dobogós hellyel gazdagította az eredménysort, Honvéd Kupa Liga versenyszámokkal székesfehérvári kiírásán 49.96 másodperccel egyéni csúcsot futott, amivel szintén 2. helyen zárt.

– Árpi kiválóan közelíti au­gusztusra kiírt szabadtéri bajnokságát. Ebben az évben a 400 méter van célkeresztben, amelyen első szabadtéri versenyén 49,96 másodperces kiváló eredménnyel ért célba, amely EYOF 2022-es szintidő – nyilatkozta edzője, Menyhárt Zoltán, és hozzátette, Burkus Barnabás is egyéni csúcsot futott 400 méteren. Az U23 és U20 magyar bajnokságon Árpád testvére, Kovács Boglárka is elindult, az egy évvel idősebbek mezőnyében döntőt futhatott, és saját korosztályába 3. helyen zárt. Erdei-Strohner Kincső nagy meglepetést okozhatott volna ellenfeleinek 800 méteren, ha nem egy bokaficam után áll rajthoz a kétkörös versenyszámban.

Menyhárt Zoltán lapunk ér­deklődésére elmondta, Lóczi Attila kollégájával rendkívül büszkék a fiatalokra. A Titánok létszáma a gyermekcsoporttal már karcolja az 50 főt, de a szegedi egyesületnél továbbra is szeretettel várják az atlétika és versenyzés iránt érdeklődőket.