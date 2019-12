Budafokon zárja az őszt a Szeged–Csanád GA

Bár a labdarúgó NB II ősze december 15-éig tart, a Szeged–Csanád Grosics Akadémia a szezon utolsó mérkőzését játssza vasárnap 13 órától a Budafok otthonában.

A korábbi két héthez képest több pihenő jutott két mérkőzés között a Szeged–Csanád Grosics Akadémia labdarúgóinak. A tíz nap alatt lejátszott öt mérkőzés legutolsó összecsapása a Mol Fehérvár elleni kupatalálkozó volt kedden, ehhez képest vasárnap 13 órától lép pályára a csapat, azaz a két meccs között négy nap pihenője maradt az ala­­kulatnak.

Szükség is volt a több időre, hiszen az ősz végére végleg ki­­esett Germán Tamás, Jovanovic Alekszandar és Varga Szabolcs, majd nem nézett ki jól a magyarkupa-kiesés után Tóth Gábor és Kárász Krisztián lába sem. Ám már csak egy mérkőzés maradt hátra (a Balmazújváros kizárása miatt szabadnapos lesz a csapat jövő vasárnap), erre pedig még azok is felépülnek, akiknek ki­sebb-nagyobb sérülései voltak.

A két együttes a bajnokság el­­ső fordulójában már találkozott, akkor még a gyulai Grosics Akadémián a Budafok 3–0-ra győzött.

És akkor egy kis kedveskedés a szegedi drukkereknek!

– Fontosak számunkra a szurkolóink, akiktől nagyon so­­kat kaptunk az ősz során – nyilatkozta a klub sportigazgatója, Adem Kapic az egyesület honlapján. – Szeretnénk mi is adni valamit, ezért elhatároztuk, hogy a vasárnapi bajnoki mérkőzést élőben közvetítjük a saját YouTube-csatornánkon, ezáltal a honlapunkon és a Facebookon is. Mindennap azért dolgozunk, hogy magasabb szintre emeljük a szegedi labdarúgást minden tekintetben. Szeretnénk, ha a drukkereink így is tudnák követni kedvenceiket. Akiket érdekel a szegedi futball, de nem tudnak eljönni az idegenbeli mérkőzéseinkre, ők sem maradnak le ezután semmi fontosról. Lépésről lépésre építkezünk, ez is egy fontos lépcsőfok. Ha pozitív lesz a visszajelzés, érdeklődés, akkor minden idegenbeli meccset streamelünk tavasszal, amit nem ad az M4 Sport.

A bemutatkozás tehát holnap megtörténik a bajnokság egyik legjobb együttese ellen.