Bulival zárták az esztendőt az NKM Szegedi VE

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Az év zárásaként újból összejöttek a fiatalok és a felnőtt versenyzők, igaz, most nem a Tiszán és nem a Maty-éren, hanem a SZUE-medencéjében. Azért most is előkerültek a lapátok, SUP-ra pattantak a sportolók, sorversenyen vettek részt, hatalmas csatát vívtak egymással. Az egyesületen belül működik a kajakpóló-szakosztály, így most ők is megmutathatták magukat. Egy bemutató után a kajakosokból és kenusokból verbuválódott vegyescsapat mérkőzött meg az NKM Szegedi VE kajakpolósaival. Remek hangulatú viadal volt, a közönség is remekül szórakozott, a látványos gólok, védések, szerelések sem maradtak el, aminek taps volt a jutalma.