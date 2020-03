Büntetnek a játszóterezésért

Leállt a világ, benne Európa sportélete a koronavírus-járvány miatt. A döntés számos Csongrád megyei sportolót érintett külföldön, akiket állandó rovatunkban rendre megszólaltatunk a tapasztalataikról. Ezúttal az osztrák helyzetről kérdeztük Maróti Sándort.

Ausztriában rosszabb a helyzet, mint nálunk, hiszen hivatalos adatok szerint ezer fő fölött van a fertőzöttek száma, sőt vannak tartományok (például Tirol), ahol teljes a karantén.

Az egykori szegedi és makói támadó, Maróti Sándor (42) összesen 14 éve él Linz mellett, Welsben: előbb 2003 és 2007 nya­­ra között, majd 2010 augusztusa óta folyamatosan Ausztria az állandó lakhelye. Nyugati szomszédunknál több csapatban is futballozott, közben a Ma­­kóval bronzérmes lett az NB II-ben 2009-ben, majd jelenleg a 2. Klasse (nyolcadik liga) Mitteost csoportjában hatodik Union Steinerkirchen játékos-edzője.

– A feleségem, Gabi munkahelye már leállt, mi még dolgozunk, de mi nem igazán érintkezünk egymással vagy másokkal – mondta Maróti Sándor.

– Boltba, kutyát sétáltatni el lehet menni, de nem igazán ajánlott a kimozdulás. Welsben, ahol élünk, nagy gáz nem volt, nincs is, csak az üzletek be­­zártak. Az előző szombaton el­­mentem bevásárolni a helyi központba, amely szinte telje­sen üres volt. Máskor több ez­­ren vannak, most teljesen üres minden. Érdekes, sehol sem volt vécépapír. Egyébként min­­den más, hús, tej, tojás van. A kislányom, Kira pedig elvileg még a héten mehetett volna is­kolába, ám vasárnap szóltak, hogy mégis csak maradjon már otthon. A játszótereken elég ke­vesen vannak, de megtiltották a jelenlétet, sőt büntetik is elég komoly összeggel.

Maróti az előző szezon végén lett az Union Steinerkirchen já­tékos-edzője.

– Az elmúlt pénteken még tartottam egy edzést, aztán a szombati edzőmeccs már elmaradt. A héten nem mozogtunk, pedig most lett volna a bajnoki nyitány. Két hétig biztos nem le­­het kimenni a pályára. Sajnálom, mert nagyon jól sikerült a felkészülés, rendszeresen hú­­szan voltak az edzéseken, és ugyan az edzőmérkőzéseken beleszaladtunk nagyobb vereségekbe, ám rendre magasabb osztályú csapatok ellen léptünk pályára. Mindenki magától ké­szül most otthon – nyilatkozta Maróti.