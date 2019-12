Busa duplázott, Nagy Ritának és Döme Balázsnak is jutott érem a kick-box világbajnokságon

Kereken harminc érmet szereztek a magyarok az Antalyában lebonyolított kick-box világbajnokságon, ahol a WAKO világszervezet hét szakága közül a pointfighting, a kick-light, a full-contact és a formagyakorlat legjobbjai vetélkedtek.

A felnőtt kategóriákban nyolc arany-, öt ezüst- és tíz bronzérmet nyertek legjobbjaink. A remek szerepléssel hazánk a vb éremtáblázatának második helyén végzett, ami a generációváltás sikerességét jelzi.

A törökországi vb-n a legeredményesebb magyar a szegedi származású Busa Andrea volt, aki duplázni tudott: pointfightingban és kick-lightban is legyőzhetetlen volt a 65 kilogrammosok között. Az előbbi szakágban hét induló volt, Busának három győzelem kellett pályafutása első vb-címéhez ebben a szakágban, míg kikc-lightban is az első aranyérmét gyűjtötte be a nyolc startolóból három ellenfele legyőzésével.

A Combat „D” SC-ből Nagy Rita harmadik helyen zárta a viadalt a kick-light 60 kilogrammos súlycsoportjában, Döme Balázs a mastersek kick-light szakágának +94 kilogrammjában végzett a harmadik helyen, miután egyszer nyert, egyszer vesztett. A szegedi klubból Zsarkó Dániel (74 kg) kick-lightban 16 induló között egy győzelemmel és egy vereséggel fejezte be a versenyt, ezzel ötödik lett.

Az eseményen versenybíróként a ringes szakágakban tevékenykedett a szegedi Szabó Gábor.