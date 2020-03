Arányaiban Svájc az egyik legfertőzöttebb ország a koronavírus-járványban, ezért is voltunk kíváncsiak az ott élő szegedi vasember, Csőke Balázs tapasztalataira, és persze arra, hogy jól van-e, miként vészeli át ezt a nehéz időszakot a triatlonos.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

Olaszország kapja a legnagyobb figyelmet a médiában a koronavírus-járvány kapcsán, de a vele határos országokban is sok a fertőzött, különösen Svájcban. A népességhez viszonyított arányokat tekintve múlt héten már Svájc számított a második legfertőzöttebb nemzetnek.

– Sok bírálat érte itt az ál­lamvezetést, hiszen a helyzet a kantonok (a megyékhez ha­­sonló közigazgatási területi egységei – a szerk.) önállósága miatt is lett ilyen súlyos – számolt be Csőke Balázs, Svájcban élő triatlonos. – Az olasz határ például nyitva maradt, hiszen a helyi egészségügyben sok észak-olasz dolgozik. De nálunk az uszodák is sokáig nyitva voltak, és most is látni szabadidejüket csoportosan játszótereken töltő embereket.

A szegedi vasemberként is­­mert sportoló próbálja formában tartani magát, de lelkileg sem egyszerű tartani az edzéstervet.

– Célt találni a legnehezebb, hiszen fogalmunk sincs, hogy legközelebb melyik eseményt rendezik meg. Az idei fő verse­nyem a júniusi Ázsia-bajnokság lenne, de nem tudom, mi lesz a viadal sorsa. Bevált edzőtáborhelyszín számomra Spanyolország, természetesen le kellett mondanom. Az úszást nehéz imitálni itthon, de szárazföldi gyakorlatokkal próbálom edzeni az úszás során használt izmokat. A kerékpározást legkönnyebb megoldani, a kerekekre szerelt görgők és egy monitorra kivetített virtuá­lis pálya segít, akár a Tour de France hegyeit is beállíthatom, és akkor a nehézség is eszerint változik – mesélte.

Csőke Balázs edzésterveket is készít amatőr triatlonosoknak, vállalkozóként tehát szintén érintheti a koronavírus-járvány.

– A szponzorációk miatt is aggódom, a cégek elsőként mondanak le az ilyen kiadásokról. Nincs okom pánikra, jól vagyok, az edzéstervek írásával és fizikai állapotom karbantartásával elfoglalom magam, a bezártság sem zavar. Az edzésprogramok átalakításával másoknak is próbálok segíteni, hogy minél jobban csökkentsék a stresszt – árulta el Csőke Balázs.