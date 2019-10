A Szegedi TE férfitekecsapata ma a bronzéremért játszik a ludwigshafeni világkupán

A férfi-tekecsapatvilágkupa elődöntőjében igazolódott a papírforma, hiszen a Szegedi TE kikapott a német Zerbsttől (8:0), így ma kora reggel a bronzéremért küzdhet a szlovák Podbrezova ellen.

Alaposan megrángatta az esélyesebb német Zerbst bajszát a Szegedi TE a németországi Ludwigshafenben rendezett tekecsapat-világkupa elődöntőjében. Mondhatnánk azt is, remekül sikerült a felírás, azaz a párok kialakítása. Brancsek János, Karsai László és Loncsárevity Adrián volt a kezdő trió, és bizony mindhármuknak volt reális esélyük a sikerre. Ehhez legközelebb Karsai állt, aki az utolsó szett előtt 8 fával vezetett, ám ellenfele 16-tal nyert, így kikapott. Loncsárevity is csak 13 fával kapott ki, bár ő a záró 30 dobásnak 15 fás mínuszból vágott neki, Brancsek pedig bánhatta az első szettet, amelyben 41 fát kapott ellenfelétől.

A folytatásban egy cél lehetett: csapatpontot szerezni. Ehhez Rácz Róbert volt a legközelebb, ám ő is az első szettet rontotta el (121 fa…), így hiába nyerte a következő kettőt, a végén hárommal elvesztette az utolsót, így 2:2-vel, de kevesebb fával kikapott. A további két párban volt itt is, ott is csere, így minden játékos lehetőséget kaphatott a tornán. Összesítésben a Zerbst 20 fával többet ért el, mint a selejtezőben, a Szegedi TE pedig hajszálra ugyanannyit, azaz semmi extra nem történt.

A Szegedi TE ma 8 órától a világkupa bronzérméért a szlovák Podbrezova ellen lép pályára, amely a másik elődöntőben 6:2-re kikapott az olasz Neumarkttól.

A végeredmény: Zerbst (német)–Szegedi TE 8:0 (3847:3614). A párok: M. Weber–Brancsek J. 1:0 (2:2, 630:592), M. Weiss–Loncsárevity A. 1:0 (2:2, 632:619), F. Fritzmann–Karsai L. 1:0 (2:2, 626:619), T. Hoffmann (J. Pointinger)–Rácz R. 1:0 (2:2, 634:612), I. Kovacsics–Szél T. (Márton J.) 1:0 (4:0, 649:577), T. Schneider (D. Aubelj)–Kiss N. (Danóczy R.) 1:0 (4:0, 676:595).