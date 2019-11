Vasas. Ha egy vérbeli szegedi futballszurkoló meghallja ezt a csapatnevet, akkor biztos, hogy felkapja a fejét, és kicsit hevesebben kezd el verni a szíve. Harminc éve, 1989-ben osztályozót játszott egymással a két csapat, a fővárosiak azért, hogy bennmaradjanak az NB I-ben, mi pedig, kék-feketék azért, hogy feljussunk az NB I-be.



Reménykeltő 1–1 lett az eredmény Angyalföldön, így megmozdult a város – ez mindig is jellemző volt Szegedre –, 18 ezer néző préselődött be a SZEOL-pályára, még a kandelábereken is lógtak az emberek. Aki ott volt, az azóta is emlegeti a hangulatot, azt a légkört, amit a szegedi hívek teremtettek. Végül nem mindennapi körülmények között, Szabadi 90. percben lőtt tizenegyesével nyert a Vasas. Az ünnepelni készülő tömeg a gól után a pályára rohant, megkergette Németh Lajos játékvezetőt és segítőit, akiket végül a rendőrség menekített ki a stadionból.



Egy Szeged–Vasas meccs éppen ezért számít különlegességnek. Holnap hosszú idő után ismét találkozunk velük. A szegedi drukkerek már készülnek, biztos vagyok benne, hogy ismét parádés lesz a hangulat, erre ott van az ultratábor, amely meccsről meccsre népesebb. Egy vérbeli szegedinek ez a meccs mindennél többet jelent. Nem bosszút, nem elégtételt, csak azt, hogy győzzük le a Vasast, mert nekünk ez sokat jelent. Van egy mondás, ami ránk is igaz: „Csak a Vasast, oda-vissza!” Itt az első lépés, fiúk, rajtatok a sor, legyen meg az oda!