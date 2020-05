Csakis jó döntést hozhatott

Fordulatokkal teli hetek vannak Manhercz Krisztián mögött: a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat egykori játékosa maradt az OSC-ben, de a korábbi névadó szponzor távozása még inkább izgalmassá tette a járvány miatt egyébként is különleges időszakot. Az Európa-bajnok pólóssal beszélgettünk a fejleményekről.

– Az OSC névadó szponzora, az A-Híd Zrt. derült égből villámcsapásként jelentette be, hogy nem támogatja to­­vább az egyesületet. Úgy volt, hogy a Vasashoz megy a többi játékossal együtt, de jött egy szolnoki ajánlat is, végül maradt az OSC-nél. Hogy bírta ezt az érzelmi és szakmai hullámvasutat?

– Az egész vízilabda-társadalmat sokkolta a névadó szponzorunk kilépése. A helyzet egyértelműnek tűnt, hiszen sokáig az egyetlen opciót jelentette a Vasas. Akkor lett érdekes ez az időszak, amikor az OSC új névadó szponzort talált, így nekem is ajánlatot tett, ahogy a Szolnok is. Kellemes gondot okozott ez a dilemma, hiszen két remek ajánlat közül kellett választanom, így nem is lehetett rossz döntést hozni. A Tisza-parti klub is kiváló lett volna szakmailag, ráadásul a párom szolnoki, így tényleg sokat gondolkodtam ezen a le­­hetőségen, és sok emberrel beszéltem, mielőtt döntöttem. Mindkét klubnál adott volt a nemzetközi kupaszereplés le­hetősége, de az, hogy az OSC-nél Varga Dánieltől és Cseh Sándortól egyszerre lehet ta­nulni, nagyon vonzó volt.

– A Bajnokok Ligájában vezették a csoportjukat, megtörték az olasz gigász, a Pro Recco hatéves hazai veretlenségét, és a címvédő Ferencvárost is legyőzték, de most törölték a szezont. Hogyan érinti?

– Sokan kérdezték, hogy mi lett volna velünk a BL-ben, ha nincs a járvány. Persze, lehet ezen gondolkodni, de én mindig is optimista ember voltam, így más jut eszembe. Szerintem örülni kell annak, hogy ezt az időszakot megéltük, ezeket a megsüvegelendő sikereket senki sem veszi el tőlünk, és ezekből kell meríteni a következő szezonra. Nemzetközi klasszisokkal játszottam egy fantasztikus csapatban, ebből csak profitálhatok.

– A Magyar Vízilabda Szövetség hétfőn dönt az OB I folytatásáról. Milyen forgatókönyvet szeretne?

– Ez egy hihetetlenül nehéz döntés lesz, hiszen rengeteg érdeket és körülményt kell fi­­gyelembe venni. Örülnék a folytatásnak, és úgy érzem, a szurkolók is azt szeretnék, ha lezárnánk a bajnokságot, bármilyen rendszerben is történjen.