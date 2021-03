Csereként volt nyerőember

Csereként beállva két gólt szerzett, így rendkívül fontos szerepe volt a Szolnok elleni fordításban (3–2) a Szeged-Csanád Grosics Akadémia támadójának, Germán Tamásnak (33), akit Dragan Vukmir vezetőedző nagyon egyszerű, de nagyszerű mondattal engedett pályára.

– Győztes gólt érő passz kezdőként, két találat és fordítás csereként. Visszatért a jó forma?

– Ha még nem is merem ki­jelenteni határozottan, hogy igen, de végre megmozdult va­­­lami. Ideje volt már… Nem kezdtük jól a szezont, amelynek látjuk a következményeit, ráadásul legutóbb tavaly októberben nyertünk itthon. Ha így folytatjuk, és megmarad a hasonló küzdőszellem, a jó hozzáállás, akkor ugyan nem nyerünk meg minden meccset, de akkor is az lesz a cél, és nem lehet gond a szezon végével.

– Senki sem szeret csere lenni, ám a legutóbbi két, győztes mérkőzésen éppen a kispadról beállók segítettek sokat a győzelem elérésében. Milyen lelkülettel ülnek le ilyenkor a kispadra?

– A szokásos biztatás az ed­zőtől sosem marad el, azaz csereként is lehet meccset nyerni. De tényleg úgy gondolkodik mindenki, hogy csapatként készüljünk, ne szigorúan kezdőként vagy csereként, és az utóbbi két meccs megmutatta, hogy így is lehet és kell hozzátenni a meccshez. A szezon elején ezek a segítségek nem jöttek, most viszont jönnek. Ez is annak a mentális felkészítésnek a része, amelyet Dragan Vukmir folyamatosan belénk sulykol. Jó csapat va­­gyunk, mindenkire szükség van – mondja ő állandóan, és ennek a hatása kezd megmutatkozni.

– Mi változott az utóbbi két meccs alapján a csapat életében?

– Semmi varázslat nem történt, egyszerűen most értékesítjük azokat a helyzeteket, amelyeket korábban is kialakítottunk, de ki is hagytunk. A Debreceni VSC elleni találkozót kivéve az előző bajnokikon is voltak lehetőségeink, vezettünk is, ám a fordulópontokból nem jól jöttünk ki. Ez adott erőt, mert erről sokat beszélgettünk.

– Mit mondott Vukmir, mielőtt Dobossal együtt beálltak?

– Azt mondta, nyugodjunk meg, megnyerjük a mérkőzést.

– Siófokon és a Szolnok ellen is a hajrában jöttek a gólok.

– Az erőnléttel nincs baj, ez látszik. És ezt megint csak a mentális okokra vezetném vissza: küzdünk a klubért, a városért, a szurkolókért, akik nagyon hiányoznak. Senki sem szeret ebben az állapotában ránézni a tabellára.

– A csapat ugyanannyi ponttal áll a tavaszi nyolc forduló alapján, mint az ősszel. Sőt szinte ismétlődnek az eredmények. Nem furcsa ez?

– De, egy kicsit igen. Ebben egy picit közrejátszhatott az ed­­zőváltás, hiszen nyáron, majd télen is új tréner érkezett. Kell idő, amíg megszokja a két stílus, az öltöző egymást. De ezt a másolást nem lehet így akarni, mert nem jó érzés.