Csíró elsősége nem volt kérdéses

Meccsmentes időszakot élünk a sportban. Van idő nosztalgiázni, éppen ezért lapunk a kézilabdások top 25-je, valamint a szegedi férfi teke top 10-es listája után ezúttal a szegedi férfi kosárlabda legjobbjait összegezte.

Olyan időszakot élünk, amikor egyre több helyen jelennek meg álomcsapatok, kik voltak a sportág, vagy éppen egy adott klub legjobbjai. A Délmagyarország sportrovata is gondolt egy merészet, minden héten az általunk megválasztott toplistával jelentkezünk.

Az első részben Csongrád me­­gye legnépszerűbb klubjával, a MOL-PICK Szegeddel foglalkoztunk, és összeállítottuk a top 25-ös listát, majd egy hete a szegedi férfi teke legjobb 10 játékosával jelentkeztünk.

Sorozatunk harmadik részében az 1992-ben megalakult Szegedi Deákok Kosárlabdázó Egyesülete – vagy ahogyan mindenki ismeri, a Szedeák top 20-as listáját készítettük el. A csapat megszakítás nélkül tíz éve szerepel a legjobbak között: az NB I/A csoportjában ráadásul annak ellenére, hogy lehető­ségei nem tartoznak az élcsapatok közé, mégis számos sikert tudhat magáénak. Épp ez adta a lista összeállításakor a nehézséget is. A klubnál mindig is az állandóság hívei voltak, a családias, remek légkör pedig sok-sok külföldi játékos számára is szimpatikus volt: nem véletlen, hogy a legtöbben nagyon jó szívvel gondolnak vissza a Szegeden töltött időszakukra.

A lista összeállításánál az volt a feltételünk, hogy olyanok szerepeljenek, akik legalább egy teljes szezont játszottak a Szedeákban. Persze véleményünkkel nem kell egyetérteni, hi­­­szen nehéz is összehasonlítani a tíz, tizenöt évvel ezelőtti játékot a közelmúlt A csoportos bajnokságával: a mára A csoportos játékvezetővé vált Nyilas István, vagy Jáhni István és Tanács Attila neve ugyanakkor nem hiányozhatott erről a listáról. Ott vannak azok is, akiket a közelmúltban szeretett meg a nehézségek mellett is kitartó lelkes szegedi közönség: Nenad Sulovics vagy Juhos Levente is emlékezeteset nyújtott a Sze­­deák mezében, mindketten tagjai voltak a 2017-ben a magyar kupában bronzérmet nyert csapatnak.

A dobogó harmadik fokára Molnár Andrást tettük: a klub saját nevelésű, válogatott já­tékosa szorgalmával és aláza­tával kiemelkedő alakja a szegedi kosárlabda történelmének. Második helyre „Eldit”, azaz Ledon Greent helyeztük: aki látta az amerikai légiósnak a klubtörténelem első A csoportos időszakában bemutatott megoldásait, valamint Reggie Elliottal alkotott párosát, soha sem felejti el.

A legjobbnak egy mostanáig aktív játékost választottunk: Andrija Csirics négy szezonon keresztül játszott a Szedeákban, 2014 őszén, mikor szezon közben megérkezett, talán sen­ki nem számított arra, hogy milyen maradandót nyújt majd a csapatban. A Csíró becenevű kosaras nem csupán a pályán, hanem azon kívül is igazi ve­­zére volt a Szedeáknak minden évben, csapatkapitánya is volt az együttesnek, játszott a play-offba jutott és az mk-ban bronzot nyert csapatban is. A legutóbbi két szezont a Pécsnél töltötte, és bár az volt az ember érzése, hogy sosem fárad el, most arról lehetett olvasni, visszavonul, és a baranyaiak szakmai stábjában folytatja – eddig is bármikor visszatért az újszegedi sportcsarnokba, nagy tapssal fogadták, és ez aligha változik a későbbiekben.

Sorozatunk következő részében (két hét múlva) a szentesi női vízilabda rangsoroltjairól olvashatnak majd.

A top 20

A Délmagyarország napilap top 20-as listája a férfi kosárlabdázóknál:

1. Andrija Csirics, 2. Ledon Green, 3. Molnár András, 4. Marko Boltics, 5. Reggie Elliot, 6. Branko Jereminov, 7. Kiss Zsolt, 8. Darko Balaban, 9. Csorvási Milán, 10. Juhos Levente, 11. Jono Levy, 12. Nenad Sulovics, 13. Nyilas István, 14. Ivan Lilov, 15. Tomiszlav Ivosev, 16. Deák Attila, 17. Buzás Sándor, 18. Nebojsa Dukics, 19. Jáhni István, 20. Tanács Attila.