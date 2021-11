Csongrád-Csanád megye második, harmadik vonala

Megszerezte első bajnoki győzelmét a HVSC

Ezt ne hagyja ki! Kimenekítették élettársa lakásából a Jobbik elnökét, fél napon át bujkált

Most játszottak a leggyengébben

Pick Szeged U21 (5.)–Ózd (6.)

24–26 (11–15)

Férfikézilabda, NB I/B, 9. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth V.

Pick Szeged U21: Lakatos, Nagy T. 1, L. Krivokapics (kapusok), Gazsó, Szepesi 2, Lőrincz 5, Varga M. 6, Csíki R., Radvánszki 1, Ludmán 2, Tusjak, Szilágyi B. 5, Kovács Á. 2, Hegedűs P., Hutvágner, Fekete. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: Az idény során most játszottunk a leggyengébben. Pontatlanok voltunk, kapkodtunk, folyamatosan rossz döntéseket hoztunk. Ennyi technikai hibával és rontott lövéssel még alacsonyabb szinten sem lehet mérkőzést nyerni. Az Ózd taktikusan kézilabdázott, jól lassította a mérkőzés sebességét, és a végletekig szervezte a támadásait. Ehhez mi türelmetlenek voltunk, amikor végre hozzánk került a labda, néhány átadás után megpróbáltuk befejezni a támadásainkat. Végig futottunk az eredmény után, és olyan érzésem volt, ha két hétig játsszuk a meccset, akkor sem tudunk fordítani. Fontos két pontot vitt el tőlünk megérdemelten az Ózd, gratulálok nekik. A mi feladatunk, hogy rendezzük a sorainkat csapaton belül.

Legyőzték a fiatalokat

Makói KC (3.)–Pick Szeged U21 (6.) 36–26 (19–13)

Férfikézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 8. forduló. Makó, Erdei János Sportcsarnok, 60 néző.

Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

Makói KC: Balán, Kocsis (kapusok), Gazsó 9, Csányi R. 9, Miksi I. 3, Gyöngyi 3, Valaczkai 3, Árokszállási 3, Fodor 2, Béleczki 2, Hegyi 1, Horváth B. 1, Lajtár Szilágyi Z., Szabó M. Edző: Miksi István.

Pick Szeged U21: Kerekes, Pedersen (kapusok), Kaposvári, Pintér 1, Vojnár D. 2, Hrutka 4, Budai 5, Csíki K. 4, Papp D. 1, Szűcs P. 2, Vörös 2, Magos-Dóra 4, Cseszkó, Vojnár P. 1, Losonczy.

Edző: Szabó Levente.

Miksi István: Rendkívül jó iramú mérkőzést játszottunk a fiatalok ellen. Az első félidő közepétől magunkhoz ragadtuk a vezetést, amit a szünetre hat gólig húztunk. Végig vezetve magabiztosan tartottuk itthon a két pontot. A fiúk betartották a megbeszélt taktikát, ennek köszönhető a nagy különbségű győzelmünk.

Szabó Levente: A legerősebb csapat ellen helytálltak a legfiatalabb játékosaink, akik közül többen most debütáltak felnőttek között. Ehhez gratulálok a fiúknak, dolgozunk tovább!

Meglepték a listavezetőt

Törökszentmiklósi Székács (1.)–QSM-Algyő (10.) 34–29 (15–16)

Férfikézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 8. forduló. Törökszentmiklós, 100 néző. Vezette: Hajdu, Halász.

QSM-Algyő: Széll – Engi, Vass 9, Kádas 5, Míg 3, Csamangó 5, Czirják 2.

Csere: Varga (kapus), Mészáros, Kosik, Tóth B. 2, Pintér 3, Üveges, Czékus, Nagy, Morva. Edző: Prislinger Tibor.

Prislinger Tibor: Az első negyven percben jól ment a játék, meg tudtuk lepni a listavezető ellenfelünket. Utána jöttek a pontatlan, fegyelmezetlen befejezések, és a védekezésünk is fellazult. Az utolsó tizenöt percben sajnos két új szereplője is lett a mérkőzésnek, ami nagyban meghatározta, hogy nem tudtunk visszakapaszkodni. Látszik, hogy jó irányba haladunk. Ha nagyobb fegyelemmel játsszunk, a győzelem is elérhető az elöl álló csapatokkal szemben is.

A nyitott védekezés gyümölcse

Kispest (8.)–Levendula Hotel FKSE Algyő (3.) 32–36 (19–17)

Női kézilabda, NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Gyál, 100 néző.

Vezette: Dulai, Pisák.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Dobó, Gadányi (kapusok), Vass V., Nikolayenko 6, Miklós 3, Lovistyék, Zsilák, Balázs, Farkas K. 2, Szepesi 10, Simon A. 3, Rózsa 1, Aracsi 1, Csáki 5, Németh 5, Gercsó. Edző: Farkas József.

Farkas József: A mérkőzést megelőzően negatív érzések voltak bennem, nem éreztem a lányokban azt az átütő energiát, ami eddig jellemzett minket, ezt szóvá is tettem a bemelegítésnél. Az első játékrészt nem kezdtük jól, sok apró hibánkat kihasználta ellenfelünk. Szerencsére több játékos is megrázta magát és felébredt, Szepesi a hátán vitte a csapatot, Csáki és Németh remek betörésekből volt eredményes. A védekezésünk elkezdett feljavulni, így csak kétgólos hátrányból várhattuk a második félidőt. Sikerült rendezni a sorokat, Dobó Mónika remekül szállt be a kapuba, Miklós, Farkas és Nikolayenko is brillírozott. A védekezésünk sziklakeménnyé alakult át Zsilák, Rózsa és Simon által, remekül oldották meg, amire készültünk. A nyitott védekezés ismét hatásos fegyverként üzemelt, Szepesi és Miklós is fontos lerohanásgólokat szerzett. Jobban bírtuk ismét fejben és erőben a mérkőzést, valamint három parádés szakasznak köszönhetően nagyobb előnyre tettünk szert. Nagyon büszke vagyok ismét a csapatomra, ugyanolyan küzdéssel sikerült nyernünk, mint előzőleg az FTC U22 ellen. Hihetetlen, hogy tizennégy pontunk van jelenleg, nagyon jó formában vagyunk, nem állunk meg itt.

Újabb vereség itthon

PC Trade Szegedi NKE (9.)–Tempo KSE (7.) 26–36 (13–18)

Női kézilabda, NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Szeged, Etelka sori tornacsarnok, 50 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

PC Trade Szegedi NKE: Hargitai, Porobic, Budai (kapusok), Frányó 2, Szécsi, Nagy R. 10, Dudás, Homoki 1, Szabó F. 6, Baráth 1, Farkas A., Csoknyai 3, Rácz 1, Lantos 1, Szabó L. 1.

Edző: Vojkovics Gyula.

Legyőzték az egyik legjobbat

Csorvás (5.)–KSZSE (4.) 20–26 (12–16)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 9. forduló. Békéscsaba, 50 néző.

Vezette: Hajdu, Hársfalvi.

KSZSE: Fodor – Csécsei 4, Forgó 5/2, Kertész 5, Kis P. 2, Borbás, Fehér 1. Csere: Lukács (kapus), Giricz 3, Nagy 3, Horváth 2, Szigetvári 1, Limpek, Szorcsik. Edző: Farkas Kitty.

Farkas Kitty: Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Fegyelmezett, kemény védekezéssel és ehhez társuló jó kapusteljesítménnyel, illetve az első félidei lendületes támadójátéknak köszönhetően sikerült a mezőny egyik legjobb csapatát idegenben legyőzni. Gratulálok a lányoknak ehhez a teljesítményhez.

Lépést tartottak

Deszk (10.)–Bácsalmás (2.) 26–37 (13–15)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 9. forduló. Deszk, 50 néző.

Vezette: Biri, Kiss S.

Deszk: Ágoston R., Szalma (kapusok), Draxler D., Kiss-Draxler O. 4, Farkas Cs. 1, Hadobás, Hódi 3, Horváth P., Pocsai 4, Sulyok 1, Szél E. 2, Széll N. 2, Vass V. 6, Bráth 3.

Játékos-edző: Kiss-Draxler Orsolya.

Kiss-Draxler Orsolya: Ötven percig lépést tartottunk a Bácsalmással, a hajrában viszont a fáradtság miatt hibát hibára halmoztunk. Rengeteg ziccert hibáztunk. Gratulálok a lányoknak, hogy felvettük a harcot, megyünk tovább, és készülünk a következő fontos mérkőzésre!

Gyenge helyzetkihasználás

Orosházi NKC U22 (9.)–HLKC (7.) 26–25 (14–12)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 9. forduló. Orosháza, 50 néző.

Vezette: Nagy L., Szekeres.

HLKC: Áncsán – Berei 9, Nagy 7, Török 1, Blaskovics, Fehér 5, Prikler.

Csere: Budai (kapus), Kovács, Petróczi, Földesi L. 3, Molnár, Ötvös, Rácz P.

Edző: Papp Mihály.

Papp Mihály: Nagyon szoros mérkőzésen a végjátékban kevesebbet hibázó ellenfelünk szerezte meg a győzelmet. Védekezésünk végig jól működött, de a gyenge helyzetkihasználás és a sok technikai hiba miatt nem tudtunk pontot szerezni.

Bennük maradt a végjáték

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (11.)–Békés (8.) 79–81 (23–23, 14–15, 13–21, 29–22)

Férfikosárlabda, NB I/B, Zöld csoport, 9. forduló. Hódtói Sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Gál, Radnóti, Mintál.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: Varga Á. 14/3, Pavlovic 11, Bodócsi 2, Varga Z. 19/9, Burko 15/3. Csere: Borbáth 7/6, Bálint 2, Vejinovic 1, Kovacevic 8. Edzők: Szablics Péter, Utasi Gábor.

Utasi Gábor: Nagyon csalódott vagyok. Valószínűleg a csapatban benne maradt a szörnyű tiszaújvárosi végjáték. Fejben nagyot kell javulnunk és fejlődnünk ahhoz, hogy ezeket a meccseket meg tudjuk nyerni. Ha ez összejön, győztesen fogjuk elhagyni a pályát.

Búcsúztak a kupától

Békéscsaba–Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli 81–73 (16–19,15–20, 26–15, 24–19)

Férfikosárlabda, Hepp Kupa, 3. forduló. Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok. Vezette: Varga, Vadász, Drenyovszki.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: Pavlovic 8, Borbáth 2, Bálint 20/6, Varga Á. 15/3, Burko 10. Csere: Varga Z. 12/9, Kovacevic 5, Vejinovic 1, Bodócsi.

Edzők: Szablics Péter és Utasi Gábor.

Örülni kell

Nyíregyházi Kosársuli (8.)–Szegedi KE (5.) 48–58 (6–7, 13–14, 13–22, 16–15)

Női kosárlabda, amatőr NB I., Zöld csoport, 7. forduló. Nyíregyháza, Szent Imre Katolikus Gimnázium tornaterme. Vezette: Takács, Nagy.

Szegedi KE: Czintos 11/3, Perényi L. 22, Pásztor, Szabó R. 5/3, Vér 8, Váradi 6, Tasi 3, Pálfi, Felföldi. 3, Gál.

Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: Minden győzelemnek örülni kell, így ennek is.

Először vesztettek pontokat

Újpest (2.)–KÉSZ-St. Mihály FC (1.) 1–0 (0–0)

Női labdarúgás, NB II., Keleti csoport, 12. forduló. Budapest, az Újpest labdarúgó-sportcentruma.

Vezette: Bognár Réka (Dévai, Lukács).

KÉSZ-St. Mihály FC: Csontos – Pacsuta, Marcea,Tornyi, Papp Sz., Nagy L. (Farkas N., a szünetben), Micic (Lovászi, 71.), Sajti, Skoric, Dékány, Pilán.

Gólszerző: Szöllős (58.)

Edző: Major László.

Major László: Egy hasonló képességű csapattal találkoztunk, sajnos nem tudtuk megtartani a veretlenségünket.

A védekezés volt a kulcs

HVSC (12.)–Oázis SC (14.) 12–7 (3–1, 5–1, 3–2, 1–3)

Férfivízilabda, OB I/B, 8. forduló. Hódmezővásárhely, városi sportuszoda. Vezette: Pásztor, Tóth S.

HVSC: Tátrai – Szporny, Kátai-Benedek M., Benkő 5, Barna 1, Katona 3, Palotás 1.

Csere: Ujházi (kapus), Kudella 1, Ladócki, Oláh 1, Nagy P., Vigh.

Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: Tipikus hatpontos meccs volt, nagyon készültünk rá. Szerencsére a srácok betartották a megbeszélt védekezést, amiből jó kontratámadásokat vezettünk, és a harmadik negyedre eldöntöttük a három pont sorsát.

Kétszettes előnyről vesztettek

Vidux-Szegedi RSE–BVSC-Zugló 2:3 (25:23, 27:25, 20:25, 16:25, 11:15)

Női röplabda NB II., D csoport, 6. forduló. Szeged, Lila iskola, 45 néző.

Vezette: Nagy, Kozma.

Vidux-Szegedi RSE: Pereira, Nyers, Hűse, Bálint, Kovács-Fiskus, Kádár. Csere: Fürdök L., Nagy M., Kertai, Farkas, Szalay, Kiss B. (libero), Nagy L. (libero). Edző: Milodanovics Andrea.

Milodanovics Andrea: Az első két szettet egyaránt rosszul kezdtük, de vissza tudtunk kapaszkodni, és diktálni tudtuk a játékot. Persze nem vagyok büszke a piros lapomra, de nem értettem egyet a játékvezetők munkájával. Voltak hullámvölgyeink, de összességében büszke vagyok a csapatra, hiszen jól tudtunk röplabdázni. Sajnálom, hogy nem tudtunk győzelmet szerezni a szurkolóknak, az egyesületnek, a városnak.