Íme Csongrád-Csanád megye második, harmadik vonala.

20 perc előnyt adtak

PC Trade Szegedi NKE (7.)–Eszterházy SC (2.) 28-35 (13-20)

Női kézilabda, NB I./B, Keleti csoport, 13. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, zárt kapuk mögött.

Vezette: Barna, Kovács B.

PC Trade Szegedi NKE: Porobic – Szabó F. 1, Csoknyai 3, Frányó 3, Nagy R. 2, Miklós 3, Kozma 5. Csere: Hargitai (kapus), Zsikó, Szécsi 10/9, Dudás, Farkas, Balog, Szabó L. 1.

Vezetőedző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Sajnos nem változtattunk a bevált, rossz szokásunkon, az első 20 percben „nem voltunk ott” a meccsen. Ennyi idő kellett, hogy felvegyük az Eger tempóját, ez alatt viszont már túl nagy hátrányt szedtünk össze. Kilencgólos különbséget is mutatott már az eredményjelző, ezt ledolgoztuk négyre is, de ebben rettentően elfáradtak a lányok.

A rutin legyőzte a fiatalokat

Kondoros (8.)–QSM Algyő (5.) 29-28 (16-15)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 13. forduló. Kondoros, zárt kapuk mögött. Vezette: Dohány, Nagy L.

Pásztor István, a QSM Algyő vezetőedzője: – A múlt heti győzelem után, ismét a két pont megszerzése volt a célunk, de a rutin győzött a fiatalok ellen. Ezúttal nem sikerült megismételni a jó játékunkat. A hazai csapat végig lassította a játékot, védekezésüket nehezen tudtuk áttörni. A második félidőben sikerült előnyt szereznünk, de több helyzetünk kimaradt, így a végjátékra felzárkózott a Kondoros. Az utolsó támadásokat ők tudták gólra váltani. Fontos, hogy a következő mérkőzéseken végig koncentrálva kell játszanunk, hogy a győzelmet meg tudjuk szerezni.

Fegyelmezetten kézilabdáztak

Makói KC (2.)–Békéscsaba (6.) 34-31 (20-13)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 13. forduló. Makó, Erdei János sportcsarnok, zárt kapuk mögött.

Vezette: Nagy L., Szekeres.

Makói KC: Makó: Balán – Gazsó 10, Csányi 4, Maróti 4, Gyöngyi 3, Benák 3, Miksi 2, Kovács M. 2, Béleczki 2, Erdélyi 2, Szilágyi Z. 2, Hegyi N. Csörgő.

Vezetőedző: Miksi István.

Miksi István: – A csongrádi mérkőzés után sokat javultunk játékban. A Békéscsaba ellen a mérkőzés elejétől vezettünk, a szünetben ez már hétgólos különbséget jelentett. Fegyelmezett és pontos játékkal itthon tudtuk tartani a két pontot.

Alulmúlták magukat

Köröstarcsa–Tigrisek Csongrádi KSE 39-17 (18-8)

Férfi kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 13. forduló. Mezőberény, zárt kapuk mögött. Vezette: Feind, Kathi.

Losonc László, a Tigrisek Csongrádi KSE játékos-edzője: – Alulmúltuk magunkat támadásban és védekezésben egyaránt, rendkívül indiszponáltan kézilabdáztunk. Rengeteg technikai hibát vétettünk támadásban.

Fizikálisan jobbak voltak

Mezőtúr (9.)–K. Szeged SE (3.)

20-30 (12-15)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 13. forduló. Mezőtúr, zárt kapuk mögött. Vezette: Nyitrai, Tóth G.

K. Szeged SE: Jakab – Horváth 2, Borbás 5/3, Kertész 7/1, Csányi 4, Kis V., Fehér 7. Csere: Lukács (kapus), Nagy 1, Szűcs 1, Tornyi-Molnár 1, Kis P. 1, Szigetvári 1. Vezetőedző: Farkas Kitty.

Farkas Kitty: – Az utolsó 20 percben csak négy gólt kaptunk, viszont tizennégyet lőttünk, amely jobb edzettségi állapotunknak volt köszönhető. Gratulálok a lányoknak.

Hétről hétre fejlődnek

FKSE-Algyő (1.)–Csorvás (6.) 36-18 (18-6)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 13. forduló. Domaszék, zárt kapuk mögött. Vezette: Ihász, Szántó.

FKSE-Algyő: Dobó – Zsilák 3, Nikolayenko 3, Ilyés 3, Szepesi 9, Csáki 2, Ladics 3. Csere: Törökné Aradi (kapus), Lovistyék 1, Balázs, Vass 2, Farkas 4, Vér, Gercsó 3, Aracsi 3, Rózsa.

Vezetőedző: Farkas József.

Farkas József: – Nagyon örülök az újabb két pontnak, megint nagyot küzdöttünk, harcoltunk, hogy ilyen különbséget tudjunk kialakítani. Az első félidőben szinte tökéletesen védekeztünk, támadásban is csak apróbb hibákat vétettünk, így kialakítottunk egy nagy különbségű előnyt a félidőre. A második játékrészben kissé megnyugodtunk, ellenfelünk is feljavult, de tovább tudtuk növelni a különbséget a végéig. Hétről hétre fejlődünk, harcolunk tovább. Rendkívül alázatos a csapatom, mindenkinek a hőn áhított cél lebeg a szeme előtt, amiért egytől-egyig mindenki rengeteget dolgozik. Haladunk tovább a megkezdett úton!

Vereséggel kezdték az elődöntőt

KMH SE–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 8-2 (3-0, 3-1, 2-1)

Jégkorong OB II, rájátszás, elődöntő, 1. mérkőzés. Budapest, Tüskesátor, zárt kapuk mögött.

Vezette: Sütő, Gáspár, Jakocs.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Garbacz Máté (85%) – Muzsik Norbert (1), Szabó Dávid, Frajka Botond 1, Mach Márton, Szokolov Artyom – Becsei Bonifác, Maslac Michael, Bálint Tamás, Dabasi Balázs, Csanády Zsombor (1) – Szalai Ákos (kapus, 80%), Szalai Gergő, Barcsik Gergely, Losonci Ádám 1, Pallós Péter (1). Játékos-edző: György Róbert.

György Róbert: – Minél előbb el kell felejteni ezt a meccset. Néhány játékos hozzáállásával nem vagyok megelégedve, fejben mintha nem is a mérkőzésen lettek volna, ez pedig befolyásolta azok játékát is, akik küzdeni akartak. Túlságosan tiszteltük az ellenfelet, amit az eredmény is tükröz. Olyan dolgokra fektettünk energiát, amire nem kellett volna, ezen változtatni kell. Remélem, hogy a következő meccsünkre sikerül a hibáinkat kijavítani.

Nagy győzelmet értek el

Óbudai Kaszások (3.)–Vásárhelyi Kosársuli (2.) 62-68 (16-24, 16-9, 16-15, 14-20)

Férfi kosárlabda, NB I./B, Zöld csoport, 20. forduló. Budapest, Kaszások sportcsarnok. Vezette: Nagy, Gaál, Földi.

Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 8, Varga Á. 6/3, Bálint 12/3, Pavlovics 11/3, Rostás 10. Csere: Varga Z. 13/6, Acsimovics 8, Bodócsi, Megyesi.

Vezetőedző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Kis csapat, kis város, kis költségvetés – nagy szív, nagy győzelem. Sok sikert kívánok a Kaszások csapatának, érjék el komoly céljaikat! Ezúton kívánok jobbulást csapatom egyik oszlopos tagjának, Béres Nándornak, várjuk vissza! Szívből gratulálok a férfi kosárlabda-válogatottnak, hogy kvalifikált az Európa-bajnokságra, hajrá, magyarok!

Nyerhettek volna

Vidux-Szegedi RSE–Kispest 2:3 (25:22, 25:23, 23:25, 18:25, 10:15)

Női röplabda, NB II., rájátszás, felsőház, Keleti csoport, 1. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Mocsnik, Ladányi.

Vidux-Szegedi RSE: Nagy M, Hűse, Szatmári, Fürdök L., Fürdök N., Kovács-Fiskus. Csere: Kiss B (libero), Nyers, Bálint, Szalenko-Tőkés, Kertai, Farkas, Sipka, Andó (libero).

Vezetőedző: Tátrai Sándor

Tátrai Sándor: – Rengeteg energiát felemésztett, hogy négy szettben is öt-hat pontos hátrányból kellett felzárkózni. Fejben és fizikálisan is sokat jelent ez, magunknak köszönhetjük, hogy többször elengedtük a Kispestet. Persze büszke is vagyok a lányokra, hogy mindannyiszor így küzdöttek, csak sajnálom, hogy ezzel nem tudtuk megtörni az ellenfelet, és nem merítettünk belőle elég lelki erőt. A küzdeni tudásban rutinosabb volt a Kispest, nem törtek meg akkor sem, amikor kétszettes hátrányban a harmadik szett nagy részében is irányítottunk. Csapatként nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, de mi sem eléggé aknáztuk ki az elmúlt három NB II.-es év rutinját, olykor mintha elfelejtettük volna, mit tanultunk az előző szezonokban. 3:0-ra nyerhettünk volna, de magunknak tettük nehézzé a meccset. Bátortalanul ejtegettünk a magas blokkokra, pedig két szettig remekül játszottunk. Sajnálom, hogy másodedző kollégám, Molcsányi Petra nem tudott velünk lenni, rengeteget jelentett volna a jelenléte, mentálisan és taktikailag is.

Szoros vereség

HVSC (6.)–Eszterházy (4.) 11-13 (4-3, 3-3, 2-3, 2-4)

Férfi vízilabda, OB I./B, 12. forduló. Hódmezővásárhely, zárt kapuk mögött. Vezette: Pásztor, Orosz.

HVSC: Ujházi – Badó 3, Józsa, Werner, Katona, Bocskay 1, Vigh 3.

Csere: Kürtösi, Benkő, Barna 3, Kudella M., Tóth M. Oláh 1. Vezetőedző: Szabó Tamás.