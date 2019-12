Csongrád megye egyik legnagyobb kincse lett az úszósport

Egy új korszak Olasz Anna nemzetközi remeklésével kezdődött, most pedig csak kapkodjuk a fejünket a sikerek láttán: olyan generáció cseperedik fel Csongrád megyében, amely a régió egyik legértékesebb sportágává teszi az úszást.

Amikor 2012 őszén a Délmagyarország sportrovatához “igazoltam”, első cikkeim egyikéhez megkerestem egy fiatal úszót, akinek bevált a nyílt vízi szakágra váltás, tinédzserként remekelt nemzetközi viadalokon. Nem is sejtettem, milyen sikersorozat áll előtte: gondolom már rájöttek, Olasz Annáról van szó, aki Szeged büszkeségeként azóta Eb- és vb-ezüstérmet is szerzett, olimpikon és Universiade-győztes lett, a világelit tagja. Ő lett egy korszak kezdete, ami régiónk egyik legnagyobb kincsévé tette az úszósportot.

Akkoriban kezdtem ismerkedni a Haász SZUE piramis modelljével, miszerint a növendékek az alapokat is a klubnál tanulják meg, elkerülve a rossz beidegződéseket, majd minden edző más korosztályt irányítva végez utánpótlásnevelő munkát, amelyben a tanulás fontosságát végig hangsúlyozzák. Ennek eredménye lett az, hogy a legjobb gimnáziumok tanulóival és amerikai ösztöndíjasokkal már népes felnőtt csapattal vágnak neki az országos bajnokságoknak, ahol elsőségeket is szereznek és rekordokat döntenek.

A szegedi csapat 2018 után 2019-ben is második legjobb vidéki úszóegyesületként ötödik lett az országos klubrangsorban. A hazai elitben viszont már ott van egy másik Csongrád megyei egyesület, a NICS-HSÚVC is, amelynek nagy tehetségét, Szőke Zitát jubileumi, 50. Év Sportolója gálánkon díjaztuk is az “Év reménysége” elismeréssel. Az ifjúsági ob-n öt érmet, köztük két bajnoki címet szerzett, majd a korosztályos Eb-n és vb-n is döntőzött.

A sikergeneráció jeles képviselője a Hód Úszó SE növendéke, Ugrai Panna is, aki már Magyarország egyik legígéretesebb tehetsége. A vásárhelyi klub mindszenti reménysége sorra dönti meg a korosztályos magyar csúcsokat. Pár éve még csak a példaképe volt Hosszú Katinka, most pedig már klasszisunk legkomolyabb riválisa néhány számban, ezüstérmesként a kaposvári ob-n is ott állt háromszoros olimpiai bajnokunk mellett a dobogón.

Az említett egyesületeknél végzett utánpótlás-nevelés a bizonyíték: az alázatos, tudatos és szorgalmas munka kifizetődik. A szemünk láttára cseperedik egy olyan generáció, amely várhatóan nem csak korosztályos, hanem felnőtt szinten is rengeteg büszke pillanatot okoz majd nekünk. Csak így tovább!