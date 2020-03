Csongrád megye második, harmadik vonala

Értékes győzelem

Óbuda (8.)–Vásárhelyi Kosársuli (5.) 85-91 (19-17, 19-29, 31-19, 16-26)

Férfikosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 24. forduló, Budapest. Vezette: Horváth, Csák, Rózsavölgyi.

Vásárhelyi Kosársuli: KELEMEN B. 26/15, VARGA Á. 31/18, VARGA Z. 14/3, Bálint 2, Hargitai 4. Csere: PAVLOVICS 9, Perák 2, Rostás 3. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – A legjobb játékosunk nélkül húztuk be az újabb rangadót, ráadásul egy igen nehéz pályán. Igazi taktikai csata volt, amiből mi jöttünk ki jobban. A harmadik negyedben extra kosarakkal jött vissza a meccsbe ellenfelünk, a negyedik negyedben már kilenc ponttal is vezetett, de mentálisan voltunk annyira stabilak, hogy jobb döntésekkel, kiváló csapatmunkával tudtunk fordítani. A hazaiaknál csak az amerikai bedobó egyedül, nálunk hárman is kiváló egyéni teljesítményt nyújtottak, ez is döntő faktor volt. Ki szeretném emelni a három játékvezető alázatos és korrekt munkáját, a kétórás, maratoni csatában ők is kimagasló produkciót tettek le az asztalra. További sok sikert kívánok az óbudaiaknak, gratulálok a csapatomnak ehhez az értékes győzelemhez!

Reális különbség

Kecskemét (2.)–ContiTech FKSE-Algyő (7.) 34-22 (20-11)

Férfikézilabda NB I/B, Délkeleti csoport, 14. forduló. Kecskemét, 500 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

ContiTech FKSE-Algyő: Kiss O. – Balda 1, Mezei 7/1, Dolezsál 1, Tóth 1, MAGYAR 6, Vass 2. Csere: Nagy M., Gera (kapusok), Valaczkai 2, Pál 2. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Aki hisz az edzéselméletben és a sport igazságosságában, az nem csalódott, jelen helyzetben ennyi a különbség a két csapat között. Szegény ember vízzel főz, de még idén „finomat” készít.

Behúzták a rangadót

Pénzügyőr (2.)–PC-Trade Szeged KKSE (4.) 20-22 (11-11)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Budapest, 70 néző. Vezette: Gáspár, Vörös.

Zsadányi Sándor: – Nagyon jól kezdtünk, hét góllal is vezettünk az első negyedórában. Várható volt, hogy hatvan percig nem tudunk ilyen színvonalon játszani, fordult is a játék képe, így döntetlen volt félidőben. A második félidőt is remekül kezdtük, remek védekezéssel és kapusteljesítménnyel végül meg is tudtuk nyerni a végig kiélezett rangadót.

A kapusbravúrok is segítettek

Tigrisek Csongrádi KSE (6.)–Köröstarcsa (4.) 20-18 (14-8)

Férfikézilabda NB II, Keleti csoport, 14. forduló. Csongrád, 70 néző. Vezette: Gulybán, Juhász.

Losonc László, a Tigrisek Csongrádi KSE megbízott edzője: – Az első félidőben támadásban és védekezésben is jó teljesítményt nyújtottunk, a második félidőre a támadójátékunk görcsössé vált, de remekül védekeztünk, kiváló kapusteljesítménnyel nyertünk.

Mindenki tett a sikerért

Kiskunmajsa (11.)–Pick Szeged U23 (2.) 20-35 (9-18)

Férfikézilabda NB II, Keleti csoport, 14. forduló. Kiskunmajsa, 150 néző. Vezette: Csige, Körmendi.

Pick Szeged U23: Marczika – Noska, Csányi 5, Bajus 6, Csíki R. 1, Tőkés 5, Rosta 5. Csere: Krivokapics (kapus), Hegedűs 2, Kaszás 3, Csiki Cs., Kinyó 2, Kurai 1, Gárgyán 1, Rea, Szilágyi 4. Edző: Velky Péter.

Velky Péter: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, a hetedik percben kaptunk először gólt. Szerencsére gyors gólokat tudtunk lőni, jól védekeztünk, és ennek köszönhetően nem sokat kellett felállt fal ellen támadnunk. Ezt tudtuk a második félidőben is tartani, így nagy különbségű győzelmet aratott a csapat, a sikerhez mindenki hozzá tudott tenni.

Ellenállhatatlanok voltak

Bácsalmás (12.)–Makói KC (1.) 24-40 (7-24)

Férfikézilabda NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló. Vezette: Szászfai, Tasnádi.

Makói KC: Balán – Gazsó 10, Béleczki Á. 6, Gyöngyi, Götz 5, Lajtár 3, Szabó 3, Kovács 2, Benák 2, Fodor 1, Szilágyi 1, Hegyi 1, Fekete 1, Miksi, Csörgő. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Ellenállhatatlanok voltunk a Bácsalmás számára is. Stabil, magabiztos, helyenként osztálykülönbségnyi játékkal arattunk győzelmet idegenben. Külön öröm, hogy a makói nevelésű, 18 éves Lajtár Krisztofer debütálása jól sikerült, három góllal vette ki a részét a győzelemből. Köszönjük a szurkolást! Megyünk tovább!

Hiába hajtottak

Békéscsaba U22 (3.)–KSZSE (7.) 34-27 (16-13)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Békéscsaba, 60 néző. Vezette: Csanádi, Polgár.

KSZSE: FODOR, Luczó (kapusok), Szűcs 1, CSÁNYI 7, Fehér 2, BESENYI 2, FORGÓ 7/6, Horváth 2, Karácsonyi 1, Baranyi, Czifra, SZIGETVÁRI 5, Lipták, Limpek, Prágai. Edző: Komáromi Endre.

Komáromi Endre: – Végig hajtottunk, de a képzettebb, jobb játékosokból álló Békéscsaba megérdemelten nyert.

Keményen védekeztek

Csorvás (9.)–HLKC (2.) 28-37 (11-14)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Móczár, Rácz.

HLKC: Áncsán – Török 7, Kovács Sz. 4, Dankó 4, Szabó 5, Baráth, Csáki 5, Csere: Fehér (kapus), Lukács 9, Klemm 1, Kis P., Kovács A., Vörös 1, Szöllősi 1. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – Az első félidőben akadozott a támadójátékunk, viszont a védekezésünk 60 percig feszes és kemény volt. Küzdünk tovább!

Saját magukat verték meg

Szarvas (11.)–Ferroép-Szer Deszk (10.) 30-26 (15-15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Szarvas, 80 néző. Vezette: Bugyi, Nász.

Ferroép-Szer Deszk: Megyeri, Ocsenás, Lantos, Zsemberi 1, Vas 7, Hadobás 2, Dénes, Széll 4, Kozserán 5, Telek 4, Basky 3, Dénes. Edző: Nagy János Miklós.

Nagy János Miklós: – Saját magunkat vertük meg a kiesési rangadón. Gratulálok kapusunknak, Ocsenás Eszternek a magas színvonalú teljesítményéhez!

Jól kezdtek

Levendula Hotel FKSE-Algyő (1.)–Gyula (4.) 34-23 (21-9)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Dáné, Gyimesi.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kölcze – Szepesi 6, Csáki 8/2, Ilyés 2, Vér, Draxler 3, Zsilák 1. Csere: Hernádi (kapus) Gercsó 3, Kozma 2, Aracsi 2, Pocsai 2, Lovistyék 4/1, Rózsa 1, Mircse, Sztachó. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Jól kezdtük a mérkőzést a Gyula ellen, az történt az első félidőben, amire készültünk, Szepesi és Csáki is tarthatatlan volt, a védekezésben kevés hibát vétettünk, és a kapuban is stabilak voltunk. Meg is lepődtünk, hogy 21-9 volt félidőben a mi javunkra. A második félidővel nem vagyok elégedett, nem láttam azt a tüzet és koncentrációt, ami eddig jellemzett minket, közelebb is engedtük az ellenfelünket, amiből vissza kellett építenünk az előtte kialakított előnyt. Ettől függetlenül csak gratulálni tudok a csapatomnak, a várt szoros mérkőzéshez képest egy nagyon sima győzelemmel zártuk a hétvégét. Dolgozunk tovább, sok feladat vár még ránk, hogy elérjük a célunkat!

A buszban maradtak

BVSC II. (3.)–HVSC (5.) 13-7 (5-0, 3-0, 3-3, 2-4)

Férfivízilabda OB I/B, B csoport, 15. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Tóth, Mikesy.

HVSC: Ujházi – Józsa 1, Werner 2, Katona 1, Palotás, Benkő, Bocskay 1. Csere: Kürtösi, Kertész, Nagy, Barna 1, Pölös, Oláh 1. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – A buszban maradtunk. Nehezen vettük fel a mérkőzés ritmusát, az első két negyedben semmit sem tudtunk megvalósítani abból, amit megbeszéltünk., A nagyszünetben összekaptuk magunkat, a becsületünkért játszottunk, sikerült felzárkóznunk, ekkor már voltak biztató jelentek.

Többet hibáztak

BVSC (1.)–Vidux-Szegedi RSE (4.) 3:0 (17, 19, 22)

Női röplabda NB II, Keleti, rájátszás az 1–4. helyért, 1. forduló, Budapest. Vezette: Dobos, Sík.

Vidux-Szegedi RSE: Fürdök L., Németh, Fürdök N., Nagy M., Kovács-Fiskus, Szalenko-Tőkés, Kertai, Nagy K., Farkas, Pálvölgyi (libero), Andó (libero). Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – Nem lepett meg a zuglóiak stílusa, fizikai erejüket és magasságukat kihasználva keményen játszottak. Sajnos nem sikerült elég keményen fellépni ellenük, mindenben jobbak voltak, vagyis inkább kevesebbet hibáztak, mint mi. Az első szett első felében tartottuk a lépést, a harmadikban pedig szinte végig vezettünk. A mérkőzés ezen szakaszait mi is hozhattuk volna, ehhez csak jóval több labdamenetben kellett volna azt a remek játékot hozni, amire képesek is vagyunk, ezt többször bizonyítottuk is. Sajnos nem elégszer, és többet hibáztunk a BVSC-nél. A második szettben is volt tartásunk, hiszen 9:1-es és 17:7-es hátrányban is voltunk, mégis felzárkóztunk. A hozzáállással nem volt gond, végig küzdöttek, hajtottak a lányok.