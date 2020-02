Csongrád megye második, harmadik vonala

Keményebben kell dolgozni

Szekszárd II. (3.)–Szegedi KE (12.) 89–37 (24-7, 22-8, 24-12, 19-10)

Női amatőr kosárlabda bajnokság, 17. forduló. Szekszárd, 50 néző. Vezette: Téczely.

Szegedi KE: Ódry K. 7/3, Perényi L. 9, Tóth G. 2, Váradi N. 7 , Pásztor L. 4. Csere: Finsztál Zs., Vér 4, Nyilas E. 2, Szélpál P. 2. Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Azt kértem a csapattól, hogy használjuk ki ezt a meccset gyakorlásra, hiszen tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. Sajnos negyven eladott labda mellett ezt nehezen lehet kivitelezni. Sokkal keményebben kell dolgoznunk edzésen, hogy fel tudjuk venni a kesztyűt ilyen ellenféllel szemben is.

Hatalmas szívvel küzdöttek

ContiTech FKSE-Algyő (6.)–Ózd (9.) 18–20 (7–10)

Férfi kézilabda NB I/B, 13. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – BALDA 4, Mezei 2, Tóth 1, Valaczkai 3, Dolezsál 2, Temesvári 2. Csere: Pál 1, BAJORHEGYI, Magyar 2, Vass 1/1. Edző: Harbert Gábor.

Herbert Gábor: – Nehéz ilyenkor szavakat találni, mert hatalmas küzdelem volt. Lehet, hogy egy kicsit korán fordítottuk meg a mérkőzést, és nem is belefáradtunk a saját magunk diktálta tempóba, hanem nem tudtuk normálisan forgatni a csapatot, ahogy kellene, de azt tudjuk, hogy miért nem tudjuk forgatni. Az első félidőben támadásban kevesek voltunk, de hatalmas szíve volt a csapatnak, felálltunk a padlóról!

Rendben voltak fejben

PC-Trade Szeged KKSE (4.)–FTC U19 (7.) 40–34 (24–17)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 14. forduló. Szeged, Etelka sor, 200 néző. Vezette: Őri, Pozdena.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Szabó F. 5, Zsikó 7, Bató 5/1, Szécsi 3, Miklós 6, Frányó. Csere: Gyovai (kapus), Csoknyai 4, Vér 1, Frányó 3, Zsemberi 2/2, Mikó 3, Speth 1, Tóth S., Lantos, Szabó L. Edző: Zsadányi Sándor.

Zsadányi Sándor: – Az őszi meccsünkkel ellentétben most rendben voltunk fejben, ez végig érződött. Az első 10 percben eldöntöttük a két pont sorsát, így lehetőségünk volt a fiatalokat is játszatni, ami már csak azért is fontos volt, mert többen kisebb betegséggel küzdöttek a csapatból. A Pénzügyőr ellen ilyen mentalitással nem esélytelenül lépünk pályára.

Kevesebbet hibáztak a végén

Tigrisek Csongrádi KSE (6.)–Törökszentmiklósi Székács (8.) 28–24 (14–12)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Csongrád, 50 néző. Vezette: Sándor, Szabó.

Tigrisek Csongrádi KSE: Huszák 1, Losonc 5, Kovács A., Pásztor 1, Ravasz 3, Simon 8, Tóth, Zalai 10, Kovács T., Gál, Bíró, Csernák, Kis, Kovács D., Tímár, Kocsis. Játékos-edző: Losonc László.

Losonc László: – A végjátékban dőlt el az egyenlő erők küzdelme, a hajrában kevesebbet hibáztunk. Támadásban kicsit tompábbak voltunk, ezért csak a végére maradt a döntés.

A mumus már nem mumus

Kunszentmárton (7.)–Makói KC (1.) 21–24 (10–14)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forduló. Kunszentmárton, 145 néző. Vezette: Csige, Körmendi.

Makói KC: Balán, Miksi 6, Gazsó 6, Béleczki 5, Kovács 3, Maróti 2, Bagdi 1, Szabó 1, Fodor, Gyöngyi, Götz, Szilágyi, Hegyi, Benák, Csörgő. Edző: Miksi István.

Miksi István: – A mumus már nem mumus. Szoros mérkőzésen végig két lépés távolságban tartottuk a hazai csapatot. A végjátékban is okosan, taktikusan tartottuk meg az előnyüket.

Az első félidőben eldöntötték

Mezőtúr (5.)–PICK Szeged U23 (2.) 27–33 (9–16)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 13. forfduló. Mezőtúr, 50 néző. Vezette: Kovács, Turák.

PICK Szeged U23: Marczika – Kurai 6, Hegedűs 2, Rea 5, Tőkés 1, Kaszás 1, Lőrincz 5. Csere: Krivokapics, Gémes (kapusok), Noska, Csiki Cs., Csíki R. 2, Kinyó 1, Gárgyán, Szilágyi 6, Csányi 4. Edző:

Velky Péter: – Támadásban kicsit akadoztunk, de védekezésben nagyon jól kezdtünk, amit tartani tudtunk a félidőig, ennek köszönhetően csak kilenc gólt kaptunk az első félidőben, és sok gyors gólt tudtunk lőni. A szünet után több hullámvölgyünk volt, viszont mindig időben magunkra találtunk.

82 gól esett

Ferroép-Szer Deszk (9.)–HLKC (2.) 37-45 (15-24)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló. Deszk, 50 néző. Vezette: Parádi, Újhelyi.

Ferroép-Szer Deszk: Megyeri, Ocsenás, Széll 2, Kozserán 7, Nagy 1, Telek 1, Basky 1, Lantos 4, Balog 7, Zsemberi 8, Dénes, Hadobás, Vas 6. Edző: Nagy János Miklós.

HLKC: Áncsán – Török 8, Kovács Sz. 11, Dankó 5, Szabó 4, Baráth 1, Csáki 2. Csere: Fehér (kapus), Lukács 1, Klemm, Kis P. 6, Kis V., Kovács A. 1, Vörös 1, Földesi, Szöllősi 5. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – Kiváló első félidőt produkáltunk védekezésben és támadásban is, ezzel el is dőlt a mérkőzés. A második játékrészben sikerült minden játékost pályára küldeni, mindenki fontos tapasztalatokat szerzett.

Közte tíz a megyei derbin

KSZSE (7.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (1.) 19–29 (9–14)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 14. forduló. Szeged, 200 néző. Vezette: Fazekas, Szemenyei.

KSZSE: LUCZÓ (kapus), Nagy 1, Szűcs 1, Csányi 2, Fehér 2, BESENYI 5, FORGÓ 3/1, Horváth 2, Baranyi, Czifra, Lipták, Király 1, LIMPEK 2/2. Edző: Komáromi Endre.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: KÖLCZE- Zsilák 1, GERCSÓ 4, Ilyés 2, Rózsa, CSÁKI 7/2, ARACSI 10/2. Csere: Hernádi (kapus) Vér 1, Lovistyék 2, Pocsai 2, Túri, Mircse. Edző: Farkas József.

Komáromi Endre: – Megint sok technikai hibánk volt, szélsőink ismét betliztek, de a többség jól küzdött.

Farkas József: – Gratulálok a csapatomnak! Egy hihetetlenül parázs mérkőzésen sikerült begyűjtenünk idegenben ezt a nagyon fontos két pontot. Rendkívül stabilan és keményen védekeztünk, a kapusteljesítményünk is remek volt.

A bronzért folytathatják

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–KMH SE 1–8 (0–2, 1–1, 0–5)

Férfi jégkorong OB II, rájátszás, elődöntő, 2. mérkőzés. Szeged, 250 néző. Vezette: Mayer, Kedves, Horváth M.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Szalai (88%) – Losonci, Maslac, Balázs, Barcsik, Csanády (1) – Annus (1), Borsos, György, Márton, Rózsahegyi – Kis A., Lőrincz, Pallós P. 1. Edző: Prakab Gábor.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc végeredménye: 2:0 a KMH SE javára.

Prakab Gábor: – Amíg fizikailag bírtuk, jól tartottuk magunkat, az utolsó harmadban azonban kijött a két keret közötti minőségi különbség.

Hasznos vereség

Vidux-Szegedi RSE (3.)–Jászberény (7.) 2:3 (–22, –23, 21, 12, –8)

Női röplabda NB II, Kelet, A csoport, 18. forduló. Szeged, 50 néző.

Vidux-Szegedi RSE: Fürdök L., Fürdök N., Nagy, Hűse, Kovács-Fiskus, Andó, Szalenko-Tőkés, Kertai , Nagy, Farkas, Sipka, Ádám (libero), Pálvölgyi (libero). Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – A rájátszás hozza a legélesebb küzdelmet, így fel kell készülnünk minden lehetőségre, ezért lett egy kicsit felforgatva a csapatunk. Próbáltunk gyakorolni szokatlan felállásokat, így hasznos volt a meccs, még ha ki is kaptunk. Két játékos is számára nagyon idegen poszton kapott szerepet, de szépen hozták, amit vártam tőlük, ez a tapasztalat később kamatozhat is. Sajnos koncentrálásban voltunk gyengék. Az ötödik szettre talán elfáradtak a játékosok, és talán túlságosan rágörcsöltek a győzelemre.