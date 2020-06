Csontos Zsanettet és Sárosi Csillát is az ETO-tól igazolta le a szegedi klub

Két új érkezőt is bejelentett a napokban a St. Mihály női NB I-es labdarúgócsapata: a kapuba Csontos Zsanett, míg a védelembe Sárosi Csilla érkezik a szegediekhez, a két játékos az ETO FC Győrben is csapattárs volt.

A 21 éves Csontos Zsanettre a kapuban számíthatnak a St. Mihálynál: a szegediek új szerzeménye már a felnőtt válogatott keretébe is meghívást kapott karrierje során.

– Egy végletekig küzdő, nagyon szimpatikus csapatot ismertem meg a St. Mihályban ellenfélként, ezért is fogadtam el ezt a lehetőséget. Nem mellékesen így jóval közelebb kerülök a családomhoz is, hiszen Gyulán ismerkedtem meg a futballal. Hogyan lettem kapus? Egyszer egy sérülés miatt be kellett ugranom, aztán ott ragadtam, és egyre jobban ment a védés – mondta Csontos Zsanett. Hozzátette, mindenképp az a cél a következő szezonban, hogy a csapat egyenes ágon biztosítsa bentmaradását az élvonalban.

Vele együtt érkezik Szegedre Sárosi Csilla is: a több mint 70 NB I-es meccsel rendelkező játékosra elsősorban a védekezésben számíthatnak.

– Korábban is felvetődött már, hogy a csapathoz igazolok, most úgy éreztem, változásra van szükségem. Szeretnék részt venni azokban a tervekben, amit felvázoltak, úgy érzem, a klub megérdemli, hogy jobb helyen szerepeljen. Nemcsak Zsanit, de a két erdélyi lányt is ismerem korábbról – mondta a marosvásárhelyi Sárosi Csilla, aki nemcsak játékosa lesz a St. Mihálynak, de a klub utánpótlásában is dolgozik majd, és mint kitért rá, ez is fontos szempont volt döntése meghozatalában.