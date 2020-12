Deszken nem kapkodnak

Legújabb sorozatunkban azt vizsgáljuk, hogyan hatott a koronavírus-járvány a megyei futballklubokra. Bordány, Kistelek, Mindszent, Kiszombor, Algyő és Apátfalva után mostani részünkben Deszkre látogattunk, ahol a csapat elnöke, Szabó László avatott be minket a mindennapokba.

A Deszk SC érdekesen élte meg a koronavírus-járvány két hazai szakaszát. A tavaszi korlátozások és befejezések főleg a felnőttek helyzetét befolyásolták.

– A felnőttcsapat szereplését rosszul érintette a tavaszi idény befejezése, hiszen a zárás előtti utolsó meccsen kikaptunk az Apátfalvától, így másodikként fejeztük be a lezárt szezont – nyilatkozta Szabó László, a Deszk SC elnöke.

– Minden rosszban van valami jó: bár nem az első, hanem a második helyen álltunk, viszont az első hely ekkor nem volt reális, és nem éreztük volna magunkénak a feljutás ilyen jellegű elérését. Ha a pályán érünk oda, egészen más, nem is bántam ezt, hiszen csak abban az esetben vállaltuk volna a megyei I. osztályt, ha előtte megnyerjük a megyekettőt. Most viszont esélyesek vagyunk, az élen állunk, és erősödtünk is az előző idényhez képest. Nagy lelkesedéssel várjuk a tavaszt.

A második hullám érkeztével már rutinosabban és gördülékenyebben sikerült megoldani a korlátozási feladatokat Deszken.

– Vannak lemorzsolódások, mint minden klubnál, de ezt én nem fognám csak a pandémiára – vélte Szabó László.

– Családias a kapcsolatunk a szülőkkel, és éppen ezért tudtuk azt megoldani, hogy a 18 éven alu­li gyerekeket nem engedtük semelyik sorozatban sem versenyezni. Az előző öt évben letettünk az asztalra annyit a szőregi Tóth Tiborral, hogy a lelkesedés töretlen, tárt karokkal vártuk a gyerekeket, ennek szellemében az U7-es korosztályunk nagyjából 20 fővel indult el a nyáron. A szőregi kapcsolat, fúzió és az anyagi háttér révén be vagyunk biztosítva. Az U7-től a felnőttig minden korosztályt ki tudunk állítani, különösen kiemelendő az ifjúsági csapat létrejötte.

Volt már egyszer egy megyei I. osztályú bajnokcsapat Deszken.

– És arra törekszünk, hogy megint legyen egy ahhoz ha­­sonló együttes – mondta Szabó. – Van egy szurkolói keménymagunk, az edzővel, Papp Endrével elégedettek vagyunk, jó közösség alakult ki általa, és próbálunk összehozni egy olyan csapatot, amely majd reményeink szerint megállja a helyét egy osztállyal feljebb is először még a középmezőnyben. Nem kapkodunk.