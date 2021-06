Dilemma előtt áll a Mártély támadója

Bár a neve mellett 29 gól szerepel, és ezzel papíron társgólkirály lett, valójában egyedül Papp Ernő végzett a megyei II. osztályú bajnokság góllövőlistájának élén. A fiatal csatár nagy döntés előtt áll.

Ezt ne hagyja ki! Aggályosak a baloldal adománygyűjtő akciói

Idén harminc, tavaly pedig a félbeszakadt bajnokság alkalmával tizenhét meccs alatt 28 gólig jutott a megyei II. osztályban Papp Ernő. A Mártély SK támadójának teljesítményét növeli, hogy idén több találkozóról is munkahelyi elfoglaltsága miatt hiányzott, ám így is az élen tudott végezni – a Csengele elleni győzelem alkalmával ugyan két gólt szerzett, de csak egy került a neve mellé, adminisztrációs hiba miatt így csak 29 gól áll a neve mellett.– Sokat köszönhetek a csapatnak, nélkülük ez biztos nem sikerült volna. Sajnálom, hogy a tavalyi szezonhoz hasonlóan ezúttal is több meccsről hiányoztam a munkám miatt. Örülök, hogy két ilyen évet zártam, viszonylag kevés meccsen sikerült sokszor betalálnom – mondta lapunknak Papp Ernő.

A harminc gólja közül szívesen emlékszik vissza a Makó II. ellen elért mesterhármasra, mert ott szabadrúgásból is sikerült betalálnia, ami ritkán fordul elő. Szívéhez legközelebb mégsem ezek a gólok állnak, hiszen azt a meccset 6–4-re elveszítették.

– Amit kiemelnék, az az utolsó meccsünk volt, a Mindszent ellen. Szerettem volna, ha nemcsak a fejemben, hanem papíron is elérem a harmincat, de végül ez nem jött össze – tette hozzá.

A Mártély hetedik helyen zárta az idei bajnokságot.

– Ez az év nehezebb volt, mint a tavalyi. Az előző szezonban újoncként játszhattunk, és harmadik helyet értünk el. Idén sajnos voltak változásaink, félévkor edzőt és játékosokat is cseréltünk. A téli pihenő után ugyan volt öt nyert meccsünk, de ezt követően hullámvölgybe kerültünk, pedig a dobogó lett volna a célunk. Mártély egy ezerkétszáz fős falu, ennek tükrében jónak mondható az eredményünk. Viszont a csapat és én is többet szeretnénk elérni, felemás érzéseink vannak a szezonnal kapcsolatban – fejtette ki a támadó, aki jól érzi magát a csapatnál. Az ötödik szezonját zárta, a csapatnál pedig két bátyjával is együtt játszhat.

– Vannak ugyan ajánlataim magasabb osztályból, de a munkám nem engedi meg, hogy heti több edzésre és minden hétvégén meccsre járjak. Viszont ott van a fejemben, hogy milyen lenne magasabb osztályban játszani – zárta Papp Ernő.