Dobos beadásai döntöttek

A labdarúgó NB II. 13. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kaposváron lépett pályára, és 0–0-s félidő után győzött 2–1-re.

Az előző fordulóhoz képest két helyen változtatott Dobos Barna a szegedi kezdőn: ki­maradt Grumics Miroszlav, he­­lyette Simon Ádámmal a kö­­zéppályát erősítette meg, míg a belső védő posztján Moga Sergui helyett Deák István kapott szerepet.

A hetedik percig kellett várni az első kapu felé tartó kí­­sérletre, ekkor Szakály A. jó 25 méterről lőtte kapura az elé visszagurított labdát, amely a lövés után mellément. A 10. percben Varga B.-nek már be­­­le kellett ütnie egy labdába, amely 30 méteres szabadrúgásból érkezett kapura. A szöglet után Szarka fejjel a bal oldalára kapufára bólintotta a labdát.

A Szeged támadásai többnyire eljutottak beadásokig, ám az oldalról érkező labdák nem voltak pontosak, illetve igazi center hiányában nem is nagyon volt, aki érkezzen rá.

A második félidőben megváltozott minden, de még nem személyi változások révén. Ak­­tívabban kezdte ezt a játékrészt a Szeged, érkeztek a helyzetek, a lehetőségek.

Az 55. percben Kóródi ballal került lövőhelyzetbe, és nem is tévedett sokat, a labda a bal kapufától egy méterre ment el laposan. Jött Mohl lövése, erre Pogacsicsnak már el kellett dől­­nie. A 61. percben érkezett a gól is, Dobos Á. jobb oldali be­­adása után Simon Á. az ötös sarkáról jobbal lőtt a léc alá, 0–1. Kóródi lövésénél Pogacsics védett bravúrral, majd Dobos Á. jobb oldali beadása után Varjas Z. bombázta a saját kapujába a labdát, 0–2.

Ezzel nagyjából el is dőlt a mérkőzés, hiszen a szegedi védelem stabil lábakon állt, Varga Bence bravúrt is bemutatott, a kontrákból pedig mindig lehetett veszélyes lehetőségeket kialakítani. Kellett egy kicsit a bírót is ápolni vádlisérülés miatt, és Horváth Tamás érkezett helyett Sipos Tamás – kihasználta egyetlen cserelehetőségét a stáb.

Egy hiba azért becsúszott, a 92. percben 11-esből Balázs Zsolt szépített, miután Szilvási buktatta Szarkát.

Az ötperces hosszabbítás legvégén még volt egy nagy helyzete a Kaposvárnak, de kimaradt, így a Szeged-Csanád GA nyert.